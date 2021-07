Depuis mercredi minuit, Lionel Messi n'est plus officiellement lié au Barça. Une premère depuis 2000. Mais si les candidats acquéreurs seront nombreux, le sextuple Ballon d'Or pourrait tout de même rester en Catalogne.

Depuis minuit mercredi, Lionel Messi, six fois vainqueur du Ballon d'Or, est officiellement libre de tout contrat. Celui qui le liait au FC Barcelone - où il évolue depuis 2000 - a expiré et l'attaquant argentin, 34 ans, est considéré comme 'agent libre', libre de signer où il veut. A tout le moins dans un club qui peut s'aligner sur ses prétentions salariales. Ce pourrait être toujours le Barça.

Le président du club catalan, Joan Laporta a avoué que la situation n'était pas idéale, mais que les négociations étaient en cours pour conserver son prodige, actuellement au Brésil avec l'Argentine pour la Copa America.

MESSI A TOUCHÉ 593 MILLIONS SUR SON DERNIER CONTRAT

Le dernier contrat de Lionel Messi avec le Barça date de 2017 et avoisinerait les 593 millions de dollars pour les quatre ans qui se sont écoulés. Lionel Messi a remporté dix fois la Liga avec le Barça et quatre Ligue des Champions, mais il reste bredouille dans le championnat d'Espagne depuis deux saisons et depuis 2015 sur la scène européenne. Lionel Messi est devenu le joueur le plus capé de l'histoire du football argentin avec 148 sélections (75 buts) mardi face à la Bolivie.

