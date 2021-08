La superstar argentine Lionel Messi ne signera pas de prolongation de contrat avec le FC Barcelone, qu'il quitte à 34 ans après plus de 20 saisons passées sous le maillot blaugrana, a annoncé le club catalan jeudi.

"Bien qu'un accord ait été trouvé entre le FC Barcelone et Leo Messi (...) il ne pourra pas être formalisé en raison d'obstacles économiques et structurels (les règlements de la Liga espagnole)", a affirmé le Barça dans un communiqué, pointant les règles de plafond salarial de la Liga qui empêcheraient d'inscrire le contrat de l'Argentin. "Face à cette situation, Lionel Messi ne restera pas lié au FC Barcelone. Les deux parties regrettent profondément que les souhaits du joueur comme du club ne puissent pas se concrétiser", a poursuivi le club. "Le Barça veut remercier de tout coeur le joueur pour son apport à l'institution et lui souhaite le meilleur pour sa vie personnelle et professionnelle."

En fin de contrat en juin dernier, le sextuple Ballon d'Or se retrouve libre de signer où il veut, un coup de tonnerre alors même que la presse espagnole s'attendait à la conclusion imminente de l'accord entre les deux parties.

Difficultés financières

Depuis la fin de la décevante saison 2020-2021, achevée avec le seul trophée de la Coupe du Roi sur l'étagère, le club catalan a tout fait pour conserver son joyau et chasser les envies d'ailleurs de l'Argentin, qui avait déjà fait part à l'été 2020 de ses envies d'ailleurs. Mais les graves difficultés financières du Barça pour rester dans les limites du fair-play financier de la Ligue espagnole, ont eu raison de l'opération, malgré un effort pécuniaire du petit attaquant argentin, prêt à diviser son salaire par deux et à prolonger pour cinq saisons selon la presse espagnole.

L'attaquant aux six Ballons d'Or, tout juste vainqueur de la Copa América avec l'Argentine, était devenu cette saison le joueur ayant disputé le plus grand nombre de matches au Barça, devant les 767 apparitions de la légende Xavi.

Ce rebondissement fracassant concernant l'un des plus grands joueurs de l'histoire risque de bouleverser le marché des transferts et la presse spécialisée, avant que le point de chute de l'astre argentin soit connu. L'été dernier, les velléités de départ de Messi avaient déjà causé un long feuilleton, mais le joueur avait finalement décidé de rester en Catalogne, malgré l'intérêt évoqué par la presse du Paris SG ou de Manchester City.

