Lionel Messi ne pensait pas battre le record de Pelé

Lionel Messi est entré un peu plus dans l'histoire du football mardi en inscrivant son 644e but en match officiel pour le FC Barcelone. L'Argentin de 33 ans a marqué le troisième but lors de la victoire des Catalans à Valladolid, battant ainsi le record de buts marqués pour un seul club que détenait Pelé et ses 643 réalisations avec Santos.

© BELGAIMAGE