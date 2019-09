Les résultats complets des Best FIFA Football Awards 2019, où Messi a succédé à Luka Modric.

L'Argentin Lionel Messi (FC Barcelone) a été élu Joueur FIFA de l'année lundi soir lors de la soirée de gala des Best FIFA Football Awards qui s'est déroulée à la Scala de Milan. Les deux autres finalistes étaient le Portugais Cristiano Ronaldo (Juventus) et le Néerlandais Virgil van Dijk (Liverpool). Ce dernier a récemment été élu Joueur UEFA de la saison 2018/2019.

Messi succède au Croate Luka Modric au palmarès de ce trophée, que l'Argentin remporte pour la première fois. Cristiano Ronaldo avait été élu Joueur de l'année lors des deux premières éditions en 2016 et 2017.

Eden Hazard figurait dans la short list de dix noms mais n'avait pas été repris parmi les trois finalistes. Le capitaine des Diables Rouges figure par contre dans le Onze FIFA de l'année 2109 dévoilé lundi.

L'Américaine Megan Rapinoe Joueuse FIFA de l'année, Jill Ellis coach féminin de l'année

L'Américaine Megan Rapinoe, championne du monde avec les Etats-Unis l'été dernier en France, a été désignée Joueuse FIFA de l'année lundi soir lors de la cérémonie des The Best FIFA Football Awards qui s'est tenue à la Scala de Milan. Les deux autres finalistes étaient l'Anglaise Lucy Bronze et l'Américaine Alex Morgan.

Megan Rapinoe, 34 ans, succède à la Brésilienne Marta au palmarès.

Jill Ellis, qui a amené les Etats-Unis au titre de champion du monde lors du Mondial 2019, a été désignée coach de l'année pour le football féminin.

Les autres nominés étaient deux autres sélectionneurs, Phil Neville (Angleterre) et Sarina Wiegman (Pays-Bas).

L'an dernier, le trophée était allé au Français Reynald Pedros, le coach de Lyon.