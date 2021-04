La superstar du FC Barcelone Lionel Messi a reçu une offre officielle du Paris Saint-Germain, selon plusieurs médias.

Les champions de France ont offert à l'Argentin, qui aura 34 ans le 24 juin, un contrat de deux ans avec une option pour une troisième année, a déclaré mercredi soir le journaliste brésilien Marcelo Bechler de TNT Sports Brasil à la radio espagnole Cadena Ser et à d'autres. Le contrat de Messi avec le Barça expire le 30 juin, date à laquelle l'attaquant sera libre de rejoindre le club de son choix gratuitement.

Bechler, un journaliste très bien informé qui a été parmi les premiers à rapporter le transfert du Brésilien Neymar de Barcelone à Paris en 2017, a déclaré que les patrons qataris du PSG étaient optimistes quant à leur capacité à persuader Messi de rejoindre la ville lumière. Ils ont déclaré que Paris avait un "projet plus compétitif" que Barcelone, et que l'offre financière du demi-finaliste de la Ligue des champions était "inatteignable" pour les autres clubs.

Selon les médias espagnols, le FC Barcelone n'a pas encore fait d'offre à Messi pour prolonger son contrat qui expire. C'est surprenant, selon Cadena Ser, d'autant plus que le nouveau patron du club, Joan Laporta, a déclaré à plusieurs reprises qu'il était convaincu que le sextuple footballeur mondial ne quitterait pas la Catalogne où il a joué toute sa carrière. À Paris, Angel Di Maria, le compatriote de Messi, avait déclaré en février qu'il y avait une "bonne chance" d'un transfert.

Le journal catalan Sport a rapporté mercredi que le FC Barcelone cherchait à faire revenir Neymar cet été pour persuader Messi de rester. Messi a tenté de quitter le club l'été dernier après la défaite historique 8-2 contre le FC Bayern en quart de finale de la Ligue des Champions. Mais il en a été empêché par le président Josep Bartomeu, en raison de sa dernière année de contrat et du montant astronomique de la clause de résiliation.

