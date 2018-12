Lionel Messi a reçu son cinquième Soulier d'Or de meilleur buteur en Europe

Messi, 31 ans, devient le premier joueur à remporter le trophée à cinq reprises. La 'Pulga' avait déjà été le meilleur buteur en Europe en 2009/2010 (34 buts), 2011/2012 (50 buts), 2012/2013 (46 buts) et 2016/2017 (37 buts). Son éternel rival Cristiano Ronaldo l'a emporté quatre fois (une fois avec Manchester United et trois fois avec le Real Madrid).

Cette saison, Messi a devancé Mohamed Salah, auteur de 32 buts avec Liverpool en Premier League, et Harry Kane (30 buts avec Tottenham).

"J'apprécie le travail, les efforts de mes collègues. Je suis dans la meilleure équipe du monde et j'ai les meilleurs équipiers. Tout cela facilite l'obtention de ces récompenses", a commenté Messi. L'Argentin affole à nouveau les compteurs en ce début de saison, avec 14 buts en 16 journées de Liga. "Je me sens bien, à la fois physiquement et mentalement. Les années ont passé et j'essaie de prendre soin de moi. Je travaille pour que cela continue."