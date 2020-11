Les premiers tickets pour le Final Four de la Ligue des nations pourraient être délivrés dès l'avant-dernière journée ce week-end, avec la Belgique, la France, le Portugal et la Pologne en position de se qualifier samedi et dimanche.

Les Diables Rouges sont en tête du groupe 2 avec 9 points, 2 de plus que le Danemark et l'Angleterre. La Belgique pourrait valider son billet pour le dernier carré en cas de victoire contre l'Angleterre dimanche à Louvain, à condition que le Danemark ne batte pas l'Islande, déjà reléguée, au même moment à Copenhague. Sinon, les troupes de Roberto Martinez auront une autre occasion de se qualifier mercredi face au Danemark.

Le Portugal, vainqueur de l'Euro 2016 et de la première édition de la Ligue des nations en 2019, reçoit la France samedi à Lisbonne dans un match, remake de la finale de l'Euro 2016, dont le vainqueur se qualifiera pour le dernier carré de l'épreuve.

Portugais et Français sont à égalité de points (10) dans le groupe 3 et ont fait match nul 0-0 à l'aller. En vertu des règles de départage privilégiant les confrontations directes entre équipes à égalité, le vainqueur est assuré de finir premier du groupe.

En cas de nouveau 0-0, le Portugal aborderait la dernière journée en ballottage favorable, grâce à sa meilleure différence de buts générale (+8 contre +4). Un nul avec des buts donnerait au contraire l'avantage aux Bleus, grâce au critère des buts à l'extérieur.

Dans l'autre match du groupe, la Suède est obligée de battre la Croatie pour éviter la relégation en Ligue B.

La Pologne, surprenant leader du groupe 1, peut également décrocher son ticket à la faveur d'un double exploit.

Les coéquipiers de Robert Lewandowski devront aller battre dimanche l'Italie chez elle à Reggio Emilia, et seront qualifiés si les Pays-Bas n'ont pas pris les trois points à Amsterdam face à la Bosnie-Herzégovine, dernière du groupe.

Dans le groupe 4, l'Espagne, qui se déplace en Suisse samedi, devra dans tous les cas attendre la dernière journée et un match au sommet face à l'Allemagne pour décrocher son ticket.

La Roja, 7 points, compte une unité d'avance sur l'Allemagne et l'Ukraine qui s'affrontent à Leipzig.

La phase finale, à laquelle participent les quatre premiers de groupe, aura lieu en octobre 2021, en principe dans le pays vainqueur du groupe.

