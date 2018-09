Ligue des nations: les Pays-Bas écartés, les Bleus peuvent célébrer

Le but de Ryan Babel (67e) sur un centre du Lyonnais Kenny Tete a jeté un léger froid... Et si les Bleus ne gagnaient pas contre de tendres Pays-Bas, pour un match de Ligue des nations au terme duquel ils avaient prévu de célébrer leur seconde étoile mondiale ? "Pour que la fête soit meilleure, il faut gagner", avait averti la veille Antoine Griezmann.

Heureusement pour les Bleus, Olivier Giroud, qui semblait alors se diriger vers un 11e match sans marquer - son pire total en équipe de France -, a converti en pur N.9 un centre de l'entrant Benjamin Mendy, histoire de délivrer le stade et ses quelque 78.000 spectateurs (2-1, 75e).

Et comme dès le premier quart d'heure, Kylian Mbappé avait ouvert le score pour les Bleus de près (1-0, 14e), le stade a respiré: la soirée ne serait pas gâchée. "On va savourer, il y avait une ambiance formidable et ça va continuer encore un petit peu", a observé le sélectionneur Didier Deschamps au micro du diffuseur M6.

Dès l'avant-match, il était clair que le public était venu pour fêter ses champions, après les célébrations avortées de l'été, quand le bus des Bleus était passé trop vite sur les Champs-Elysées.

- Marseillaise a cappella -

Le stade s'est époumoné sur une Marseillaise a cappella, après avoir déjà salué d'une exclamation chaque but marqué par les Bleus... A l'échauffement. Et les noms des titulaires - les mêmes que contre l'Allemagne jeudi (0-0) et ceux qui ont débuté la finale du Mondial contre la Croatie, sauf Hugo Lloris, blessé - ont été chaudement scandés, notamment celui de Mbappé.

Benjamin Pavard a eu droit à la chanson célébrant sa "frappe de bâtard" contre l'Argentine en huitièmes de finale du Mondial, et un tifo couvrant trois tribunes rappelait si nécessaire que la France a désormais sur son maillot deux étoiles de plus que la grande sélection néerlandaise.

Et la soirée s'est étirée pendant une grosse troisième mi-temps. Le stade était encore quasi plein une grosse demi-heure après le coup de sifflet final, pour scander, un à un, les noms des 23 champions du monde, d'Alphonse Areola à Hugo Lloris. Les plus acclamés furent le grognard Blaise Matuidi, les stars Mbappé et Griezmann, la coqueluche Pavard et... le si discret N'Golo Kanté.

Au menu des réjouissances encore: les inévitables "We are the champions" de Queen et "I Will Survive" de Gloria Gaynor, mais aussi "Feel the Magic in the air" de Magic System, l'hymne des Bleus pendant le Mondial, et "Ramenez la coupe à la maison" de Vegedream qui proposait de "casser la démarche comme Samuel Umtiti". Un sans-faute.

- Giroud buteur -

Les Bleus s'étaient pourtant plaints jeudi d'avoir "les jambes lourdes" pour cause de vacances écourtées par le sacre mondial. Mais les retrouvailles avec leur public leur ont visiblement permis de retrouver de l'énergie, car ils ont débuté avec de l'envie et de l'intensité.

Dès la première minute, Mbappé a cadré et il ne lui a ensuite fallu attendre que la 14e minute pour s'offrir son 9e but en Bleu, de près sur un centre de Blaise Matuidi qui a encore réussi à faire oublier qu'il ne joue pas, depuis la Coupe du monde, à son poste préférentiel.

Et Olivier Giroud, qui n'avait plus marqué en Bleu depuis le 28 mai (contre l'Eire), a enfin retrouvé le chemin des filets, avec un 32e but en équipe de France qui lui permet de devenir, seul et devant Zinédine Zidane, le 4e meilleur buteur de l'histoire. Prochaine étape, le podium, David Trezeguet et ses 34 réalisations.

Pour le prochain match des Bleus ? Ce sera le 16 octobre encore au Stade de France, mais contre un adversaire d'un autre calibre, l'Allemagne - toujours en Ligue des nations.

En attendant, l'équipe de France et son sélectionneur Didier Deschamps, sacré 20 ans plus tôt en tant que joueur dans ce même stade de France, ont bien mérité de fêter leur deuxième titre avec les supporters bleus.