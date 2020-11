L'Italie a logiquement dominé la Pologne (2-0) et reste maîtresse de son destin pour la dernière journée de la Ligue des nations, mercredi, où une victoire en Bosnie-Herzégovine lui assurera une place en phase finale en 2021.

L'Italie, dominatrice de bout en bout, s'est imposée grâce à un penalty de Jorginho (27e) et un but en fin de match de Domenico Berardi (84e) face à des Polonais réduits à dix pour le dernier quart d'heure.

Ce succès permet à la Nazionale, malgré les nombreuses blessures et l'absence de son sélectionneur Roberto Mancini, en quarantaine après son test positif au coronavirus, de reprendre la tête du groupe 1 à leurs adversaires du soir.

Avec 9 points, l'Italie sera assurée de se qualifier pour le Final 4 en cas de victoire mercredi à Sarajevo. Mais elle peut aussi espérer passer en cas de nul voire de défaite face au dernier du groupe, selon le résultat de la confrontation entre la Pologne (3e, 7 pts) et les Pays-Bas (2e, 8 pts) au même moment.

