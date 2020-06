La finale de la Ligue des champions 2019-2020, compétition suspendue mi-mars à cause du coronavirus, aura lieu dimanche 23 août à Lisbonne, à l'issue d'un tournoi final inédit réunissant huit équipes dans la capitale portugaise à partir du 12 août, a annoncé l'UEFA mercredi.

Un tournoi similaire aura lieu dans quatre stades d'Allemagne pour terminer la Ligue Europa, qui s'achèvera elle le 21 août, a indiqué la Confédération européenne de football à l'issue d'une réunion de son comité exécutif destinée à établir un nouveau calendrier après le report de toutes ses compétitions pour cause de pandémie.

Un tournoi similaire aura lieu dans quatre stades d'Allemagne pour terminer la Ligue Europa, qui s'achèvera elle le 21 août, a indiqué la Confédération européenne de football à l'issue d'une réunion de son comité exécutif destinée à établir un nouveau calendrier après le report de toutes ses compétitions pour cause de pandémie.

Quatre équipes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale de C1: le Paris SG, le RB Leipzig, l'Atalanta Bergame et l'Atlético Madrid.

Elles seront fixées sur leurs adversaires de ce "Final 8" le 10 juillet, lors du tirage au sort de cette phase finale, organisée le mois suivant dans le stade du Benfica ainsi que dans celui du Sporting Lisbonne. Les quatre autres tickets seront attribués après les huitièmes de finale retour restant à disputer et prévus les 7 et 8 août dans des lieux encore à déterminer, soit sur le terrain de l'équipe qui reçoit, soit au Portugal.

Un retour du public? La décision de disputer la fin de la Ligue des champions et de la Ligue Europa avec ou sans spectateurs dans les stades sera prise "d'ici mi-juillet", a annoncé mercredi le président de l'UEFA Aleksander Ceferin. Le patron de la confédération européenne a jugé prématurée toute décision sur le sujet: "Il serait incompétent de notre part de prendre une décision en avance à propos d'une situation si incertaine", a-t-il répondu à la presse à l'issue d'un comité exécutif de l'instance. "Mais la situation évolue rapidement. Il y a un mois, je ne pouvais même pas dire si nous pourrions terminer la compétition", a-t-il ajouté. "Nous n'avons pas encore décidé s'il y aura du public ou non, nous ferons un point début juillet et nous verrons à ce moment-là (...) Nous déciderons d'ici mi-juillet à coup sûr", a-t-il précisé. "Je suis convaincu que nous n'aurons pas à souffrir longtemps de l'absence des supporters et qu'ils seront autorisés à entrer dans les stades le plus tôt possible", a ajouté le président de l'UEFA. La finale de la Ligue des champions 2019-2020, suspendue mi-mars à cause du coronavirus, aura lieu le 23 août à Lisbonne à l'issue d'un tournoi final inédit réunissant huit équipes dans la capitale portugaise à partir du 12 août. Un tournoi similaire aura lieu dans quatre stades d'Allemagne pour terminer la Ligue Europa, qui s'achèvera elle le 21 août, a indiqué mercredi la Confédération européenne de football.

Un tournoi similaire aura lieu dans quatre stades d'Allemagne pour terminer la Ligue Europa, qui s'achèvera elle le 21 août, a indiqué la Confédération européenne de football à l'issue d'une réunion de son comité exécutif destinée à établir un nouveau calendrier après le report de toutes ses compétitions pour cause de pandémie.Un tournoi similaire aura lieu dans quatre stades d'Allemagne pour terminer la Ligue Europa, qui s'achèvera elle le 21 août, a indiqué la Confédération européenne de football à l'issue d'une réunion de son comité exécutif destinée à établir un nouveau calendrier après le report de toutes ses compétitions pour cause de pandémie.Quatre équipes sont déjà qualifiées pour les quarts de finale de C1: le Paris SG, le RB Leipzig, l'Atalanta Bergame et l'Atlético Madrid.Elles seront fixées sur leurs adversaires de ce "Final 8" le 10 juillet, lors du tirage au sort de cette phase finale, organisée le mois suivant dans le stade du Benfica ainsi que dans celui du Sporting Lisbonne. Les quatre autres tickets seront attribués après les huitièmes de finale retour restant à disputer et prévus les 7 et 8 août dans des lieux encore à déterminer, soit sur le terrain de l'équipe qui reçoit, soit au Portugal.