Programme des 8e de finale de la Ligue des Champions, dont le tirage au sort a été effectué lundi midi au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse :

Le Bayern Munich, vainqueur de la Ligue des champions 2020, défiera l'Atlético Madrid lors des huitièmes de finale de l'édition 2021-2022, selon le tirage au sort effectué lundi, qui a également accouché d'affiches comme Paris SG-Manchester United et Inter Milan-Ajax Amsterdam.

Les matches aller des huitièmes de finale auront lieu les 15-16 et 22-23 février, avant les rencontres retour prévues les 8-9 et 15-16 mars.

Benfica (Por) - Real Madrid (Esp)

Villareal (Esp) - Manchester City (Ang)

Atletico Madrid (Esp) - Bayern Munich (All)

RB Salzbourg (Aut) - Liverpool (Ang)

Inter Milan (Ita) - Ajax Amsterdam (P-B)

Sporting (Por) - Juvetus Turin (Ita)

Chelsea (Ang) - Lille (Fra)

Paris SG (Fra) - Manchester United (Ang)

