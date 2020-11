Le Club Bruges se déplace au Borussia Dortmund mardi (21h00) pour la quatrième journée de la Ligue des Champions. Troisièmes dans le groupe F, les Brugeois sont toujours en course pour une qualification en huitièmes de finale avant de défier les leaders de la poule, vainqueurs 0-3 à l'aller. Plusieurs ténors européens, tels que le Real Madrid, l'Inter Milan et le Paris Saint-Germain, n'auront pas le droit à l'erreur.

Le Club Bruges compte actuellement 4 points grâce à son succès (1-2) au Zenit Saint-Pétersbourg et à son partage face à la Lazio (1-1). Le Borussia trône en tête du groupe avec 6 unités, la Lazio suit à une longueur. Le Zenit ferme la marche avec un seul point. Autant dire que les Blauw-Zwart sont toujours en course tant pour la qualification en huitièmes de finale que pour le repêchage en Europa League, qui reste un beau lot de consolation pour le champion de Belgique. Mais les troupes de Philippe Clement se déplaceront deux fois lors des matchs retour de cette phase de groupe. La première halte mène les Brugeois à Dortmund, où ils retrouveront une vieille connaissance, Thomas Meunier, et deux autres Diables Rouges, Axel Witsel et Thorgan Hazard.

L'attraction de la rencontre pourrait être le jeune prodige Youssoufa Moukoko. Après être devenu le plus jeune joueur de l'histoire de la Bundesliga à 16 ans et un jour avec sa montée au jeu contre l'Hertha Berlin samedi, l'attaquant pourrait devenir à présent le plus jeune joueur de l'histoire de la Ligue des Champions. En C1, le record appartient depuis novembre 1995 au Nigérian Celestine Babayaro, qui a disputé sa première rencontre de la compétition-reine avec Anderlecht alors qu'il était âgé de 16 ans et 87 jours.

Dans l'autre rencontre du groupe, la Lazio reçoit le Zenit.

Cette quatrième journée est capitale pour trois clubs ambitieux en grande difficulté. Mardi, le PSG reçoit Leipzig dans le groupe H. Le finaliste de la dernière édition est actuellement troisième du groupe avec 3 points seulement au compteur. Manchester United et Leipzig en comptent 6, Basaksehir 3. Les Parisiens doivent s'imposer, sous peine d'être au bord de l'élimination, alors qu'ils doivent encore se déplacer à Manchester United (qui reçoit Basaksehir) mercredi prochain.

Mercredi, l'affrontement entre l'Inter Milan de Romelu Lukaku et le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard attirera tous les regards. Les deux équipes sont à la traine dans le groupe B: l'Inter (2 points) est dernière, le Real (4 points) troisième, à égalité avec le Shakthar Donetsk. Le Borussia Mönchengladbach (5 points) est en tête, avant de recevoir le Shakthar.

Plusieurs équipes peuvent déjà valider leur ticket pour les huitièmes de finale. Mardi, dans le groupe G, le FC Barcelone (9 points) sera qualifié en cas de succès au Dynamo Kiev (1 point). La Juventus (6 points) pourrait aussi assurer sa place au tour suivant contre Ferencvaros (1 point), mais cela dépendra du résultat du Barça.

La messe pourrait aussi être dite dans le groupe E, où Chelsea (7 points) et Séville (7 points) se déplacent respectivement à Rennes (1 points) et Krasnodar (1 point).

Mercredi, le Bayern Munich (9 points), tenant du titre, visera contre Salzbourg (1 point) une 15e victoire consécutive en Ligue des Champions, en comptant celles de la saison passée, ce qui lui ouvrira les portes des huitièmes de finale. L'Atlético Madrid (4 points) recevra le Lokomotiv Moscou (2 points).

Qualification en vue aussi pour deux clubs anglais: Manchester City (9 points), qui rendra visite à l'Olympiacos (3 points) dans le groupe C, et Liverpool (9 points), qui reçoit l'Atalanta (4 points) dans le groupe D.

Notons que dans le groupe C, Marseille, qui reçoit Porto (6 points), pourrait "battre" le record de défaites consécutives en C1 détenu par Anderlecht. A l'aller, l'OM (0 point) avait en effet subi une 12e défaite de rang, comme Anderlecht entre 2003 et 2005.

Dans le groupe D, l'Ajax (4 points) peut faire une bonne opération contre Midtjylland (0 point).

