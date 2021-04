Le PSG rêve de plus en plus grand: grâce à son exploit retentissant mercredi sur le terrain du Bayern Munich (3-2), Paris s'affirme dans son ambition de gagner sa première Ligue des champions, porté par des stars en forme et une solidarité irréprochable.

Mbappé, l'envol

Jeudi matin, son visage a incarné la prouesse du PSG en Une du Parisien et de L'Equipe: Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, a porté son équipe vers un succès inespéré lors du quart de finale aller à l'Allianz Arena, plaçant le PSG en position idéale avant le match retour mardi prochain au Parc des princes.

Mais que "Kyky" brille à un grand rendez-vous européen, c'était attendu. L'attaquant l'a déjà montré cette saison, avec un triplé au Camp Nou face au FC Barcelone (4-1) au tour précédent.

En Bavière, il a été d'un réalisme chirurgical, en marquant sur ses deux seules tentatives. Parfois critiqué pour son manque d'efficacité, le jeune champion du monde a réglé la mire durant cette phase à élimination directe, avec un bilan de six buts en neuf tirs.

Dire qu'au "Final 8" l'an passé à Lisbonne, il était resté fanny!

"J'aime ce genre de matches, ça ne m'a pas toujours souri mais je ne suis pas là pour me cacher, j'aime bien jouer ce genre de match et être décisif", a-t-il reconnu au micro de RMC Sports.

L'envol de Mbappé coïncide avec la période faste du gardien Keylor Navas, à nouveau exceptionnel dans sa cage (10 arrêts).

Pour gagner, "le talent" fait partie du plan de Mauricio Pochettino, comme il l'a reconnu. "Il y a un peu de réussite parce qu'il en faut", a ajouté l'entraîneur. Pour lier le tout, il y a un état d'esprit exemplaire.

Un groupe qui sait souffrir

Le "remake" de la finale 2020 perdue en août (1-0) face au Bayern, équipe invaincue dans la compétition depuis deux ans, promettait l'enfer aux Parisiens.

Avec 31 tirs concédés (un record cette saison en C1), ceux-ci l'ont bien senti.

En plus des poussées munichoises, le PSG a dû affronter la sortie sur blessure du capitaine Marquinhos (adducteur) et celle à la mi-temps du latéral Abdou Diallo (malade), le tout sous la neige.

Mais, même avec une défense expérimentale Bakker-Danilo-Kimpembe-Dagba en seconde période, Paris a su résister, en compensant par une solidarité d'acier qui évoque le fameux "spirit" de Lisbonne l'été dernier.

"On a souffert, mais on a travaillé tous ensemble. Tout le monde a couru", a remarqué Julian Draxler.

Le contraste est saisissant quand on se rappelle que, quatre jours plus tôt, le PSG avait laissé filer contre Lille (défaite 1-0) un match important pour le titre en Ligue 1, sans donner l'impression d'être prêt pour la bataille.

Au coeur d'un calendrier chargé, les Parisiens "sélectionnent leurs ambitions comme ses stars comptent leurs pions. Un jeu dangereux, mais où ils pourraient gagner gros", remarque le quotidien L'Equipe.

Cela peut être vu comme un signe de maturité: "Nous avons de plus en plus d'expérience dans cette compétition, nos joueurs aiment jouer ces matches", a reconnu le président Nasser Al-Khelaïfi.

Pointés du doigt pour leur irrégularité, les coéquipiers de Neymar ont répondu présent dans les déplacements importants, en s'imposant à chaque fois (Barça, Marseille, Lyon, Manchester United).

Attention au retour

Certes, Paris a brillé à l'extérieur, mais il a aussi perdu gros au Parc des princes (Manchester, Lyon, Marseille, Lille, Monaco), où il reste sur trois revers consécutifs en Ligue 1, pire série depuis 2007.

Le match retour, mardi, promet à nouveau des étincelles, même si en face, le Bayern reste en proie à des problèmes d'infirmerie (forfait de Lewandowski, Goretzka et Süle blessés mercredi).

"Si au match retour on met les buts dedans, ça le fera", a estimé l'attaquant bavarois Kinglsey Coman, allusion au nombre incalculable d'occasions ratées mercredi.

"Le Bayern a plus de qualités, et les attaquants du PSG ne défendent pas vraiment. C'est pourquoi le Bayern va renverser la situation", a prédit sur Twitter le champion du monde 2014 Bastian Schweinsteiger.

D'ici là, Paris va attendre des nouvelles de Marquinhos, et jouer un match à Strasbourg, samedi, décisif dans la course serrée au titre en L1.

Mardi, il récupérera Leandro Paredes (suspendu), et certainement Marco Verratti (Covid-19). De quoi continuer à rêver tout haut.

Mbappé, l'envolJeudi matin, son visage a incarné la prouesse du PSG en Une du Parisien et de L'Equipe: Kylian Mbappé, auteur d'un doublé, a porté son équipe vers un succès inespéré lors du quart de finale aller à l'Allianz Arena, plaçant le PSG en position idéale avant le match retour mardi prochain au Parc des princes.Mais que "Kyky" brille à un grand rendez-vous européen, c'était attendu. L'attaquant l'a déjà montré cette saison, avec un triplé au Camp Nou face au FC Barcelone (4-1) au tour précédent. En Bavière, il a été d'un réalisme chirurgical, en marquant sur ses deux seules tentatives. Parfois critiqué pour son manque d'efficacité, le jeune champion du monde a réglé la mire durant cette phase à élimination directe, avec un bilan de six buts en neuf tirs.Dire qu'au "Final 8" l'an passé à Lisbonne, il était resté fanny!"J'aime ce genre de matches, ça ne m'a pas toujours souri mais je ne suis pas là pour me cacher, j'aime bien jouer ce genre de match et être décisif", a-t-il reconnu au micro de RMC Sports.L'envol de Mbappé coïncide avec la période faste du gardien Keylor Navas, à nouveau exceptionnel dans sa cage (10 arrêts).Pour gagner, "le talent" fait partie du plan de Mauricio Pochettino, comme il l'a reconnu. "Il y a un peu de réussite parce qu'il en faut", a ajouté l'entraîneur. Pour lier le tout, il y a un état d'esprit exemplaire.Un groupe qui sait souffrirLe "remake" de la finale 2020 perdue en août (1-0) face au Bayern, équipe invaincue dans la compétition depuis deux ans, promettait l'enfer aux Parisiens.Avec 31 tirs concédés (un record cette saison en C1), ceux-ci l'ont bien senti.En plus des poussées munichoises, le PSG a dû affronter la sortie sur blessure du capitaine Marquinhos (adducteur) et celle à la mi-temps du latéral Abdou Diallo (malade), le tout sous la neige.Mais, même avec une défense expérimentale Bakker-Danilo-Kimpembe-Dagba en seconde période, Paris a su résister, en compensant par une solidarité d'acier qui évoque le fameux "spirit" de Lisbonne l'été dernier."On a souffert, mais on a travaillé tous ensemble. Tout le monde a couru", a remarqué Julian Draxler.Le contraste est saisissant quand on se rappelle que, quatre jours plus tôt, le PSG avait laissé filer contre Lille (défaite 1-0) un match important pour le titre en Ligue 1, sans donner l'impression d'être prêt pour la bataille.Au coeur d'un calendrier chargé, les Parisiens "sélectionnent leurs ambitions comme ses stars comptent leurs pions. Un jeu dangereux, mais où ils pourraient gagner gros", remarque le quotidien L'Equipe.Cela peut être vu comme un signe de maturité: "Nous avons de plus en plus d'expérience dans cette compétition, nos joueurs aiment jouer ces matches", a reconnu le président Nasser Al-Khelaïfi.Pointés du doigt pour leur irrégularité, les coéquipiers de Neymar ont répondu présent dans les déplacements importants, en s'imposant à chaque fois (Barça, Marseille, Lyon, Manchester United).Attention au retourCertes, Paris a brillé à l'extérieur, mais il a aussi perdu gros au Parc des princes (Manchester, Lyon, Marseille, Lille, Monaco), où il reste sur trois revers consécutifs en Ligue 1, pire série depuis 2007.Le match retour, mardi, promet à nouveau des étincelles, même si en face, le Bayern reste en proie à des problèmes d'infirmerie (forfait de Lewandowski, Goretzka et Süle blessés mercredi)."Si au match retour on met les buts dedans, ça le fera", a estimé l'attaquant bavarois Kinglsey Coman, allusion au nombre incalculable d'occasions ratées mercredi."Le Bayern a plus de qualités, et les attaquants du PSG ne défendent pas vraiment. C'est pourquoi le Bayern va renverser la situation", a prédit sur Twitter le champion du monde 2014 Bastian Schweinsteiger.D'ici là, Paris va attendre des nouvelles de Marquinhos, et jouer un match à Strasbourg, samedi, décisif dans la course serrée au titre en L1.Mardi, il récupérera Leandro Paredes (suspendu), et certainement Marco Verratti (Covid-19). De quoi continuer à rêver tout haut.