Nets vainqueurs à l'aller, le Paris SG et Liverpool ont pris une sérieuse option sur les quarts. Mais puisque Barcelone et Leipzig n'auront plus rien à perdre, tout relâchement est interdit mercredi (21h00/20h00 GMT) en huitièmes de finale retour, sinon gare à la "remontada"!

Paris doit porter l'estocade

Au match aller, il n'y avait pas photo. Le Paris SG avait été étincelant (4-1) au Camp Nou, avec notamment un triplé de Kylian Mbappé. De quoi lancer idéalement les vice-chamions d'Europe.

Mais après, les hommes de Pochettino sont un peu retombés de leur nuage, encaissant notamment une défaite en championnat face à Monaco (0-2).

Certes, le PSG s'est repris depuis, à Dijon (4-0) puis Bordeaux (1-0), et enfin samedi en Coupe de France face à Brest (3-0), mais il faudra néanmoins être vigilant. D'autant que les Parisiens devront faire sans Moise Kean (Covid) et Juan Bernat (genou) et que Neymar, bien que de retour à l'entraînement après une blessure, manquera de rythme s'il joue.

Côté Barcelone, on ne croit pas aux miracles, mais on ne perd pas tout espoir non plus. Surtout depuis la victoire en demi-finale retour de Coupe d'Espagne remportée contre le Séville FC (3-0 a.p., aller: 0-2), au terme d'un scénario renversant.

"Remonter 4-1, c'est autre chose... En plus, ils ont une grande équipe", tempère l'entraîneur blaugrana Ronald Koeman. Mais "pendant le match, on verra s'il y a une opportunité de passer", ajoute-t-il néanmoins.

Même si l'étoile européenne du Barça ne brille plus autant qu'avant, les Catalans enchaînent les victoires en championnat. Alors pourquoi ne pas rêver un peu ?

Ce qui est sûr, c'est que dans les têtes des Barcelonais comme dans celle des Parisiens, le scénario de 2017 (PSG vainqueur 4-0 à l'aller, Barcelone vainqueur 6-1 au retour et qualifié) n'est pas totalement oublié...

Liverpool veut se soigner

Retour en Hongrie. Après un match aller déjà sur terrain neutre en raison de la pandémie de Covid-19, Liverpool et Leipzig ont de nouveau rendez-vous à Budapest.

Le 16 février, face aux demi-finalistes de l'édition 2020, les Reds avaient retrouvé leurs couleurs, s'imposant 2-0.

Mais depuis leur aura a bien pâli: samedi les hommes de Jürgen Klopp ont encaissé face à Fulham, relégable, leur sixième défaite de rang en championnat. Du jamais vu à Anfield !

La faute à une succession de blessures, mais aussi à un manque de confiance qui semble désormais bien ancré.

Alors l'Europe suffira-t-il, comme à l'aller, à redonner de l'allant aux Reds ?

Klopp, en tout cas, l'espère. "Si on s'en sort, ce qui n'est pas garanti, cela pourrait nous redonner confiance", a-t-il estimé lundi.

Leipzig, à l'inverse, a la baraka depuis plusieurs semaines: deuxièmes de Bundesliga, les Allemands ont gagné tous leurs matches (4) et inscrit pas moins de 11 buts depuis leur déconvenue hongroise. De quoi donner espoir au RB de renverser la vapeur.

