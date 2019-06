Ligue des champions: Messi meilleur buteur pour la 6e fois, Origi et Mertens meilleurs buteurs belges

Avec douze buts, Lionel Messi termine meilleur buteur de la saison en Ligue des champions pour la sixième fois, tandis que Mohamed Salah, qui a ouvert le score en finale samedi, porte son total à cinq buts. Avec trois buts, Divock Origi, auteur du second but de Liverpool en finale, et Dries Mertens (Naples) sont les meilleurs buteurs belges de la Ligue des champions 2018-2019.