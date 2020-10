Ligue des champions: Lukaku et Coman rejoignent Morata et Angelino en tête du classement des buteurs

Les doublés de Romelu Lukaku (Inter Milan) et Kingsley Coman (Bayern Munich) lors de la première journée de la phase de groupes de la Ligue des champions, leur permettent de former avec Alvaro Morata et Angelino un quatuor en tête du classement des buteurs.

