Liverpool et le Real peuvent s'assurer une place en 8es de finale de Ligue des champions en cas de succès mardi soir, tout comme Porto et Mönchengladbach, tandis que l'Inter jouera sa survie.

Groupe A: L'Atlético vise les 8es

Lokomotiv Moscou - RB Salzbourg

Atlético de Madrid - Bayern Munich

Qualifié et assuré de terminer premier, le Bayern Munich a encore un rôle d'arbitre à jouer dans ce groupe A. Les champions d'Europe se déplacent à Madrid où l'Atlético tentera de décrocher à son tour son billet pour les 8es.

Les Colchoneros (2e, 5 pts) devront pour cela l'emporter et compter sur un faux pas du Lokomotiv Moscou (3e, 3 pts), qui reçoit le RB Salzbourg (4e, 1pt). Un match nul pourrait suffire si les Russes s'inclinent sur leur pelouse, puisque les Madrilènes bénéficieront d'un avantage en cas d'égalité de points grâce au match nul 1-1 décroché à Moscou (le match retour en Espagne s'est soldé par un 0-0).

La tâche s'annonce cependant ardue pour les hommes de Simeone, face à un Bayern qui a remporté ses 15 derniers matches en C1, un record.

Dans l'autre rencontre du soir, les deux outsiders, toujours pas éliminés, joueront leur survie, avec pour deuxième objectif de s'emparer de la troisième place qualificative pour la Ligue Europa.

Groupe B: Gladbach et le Real à un pas

Shakhtar Donetsk - Real Madrid

Borussia Mönchengladbach - Inter Milan

Tout pourrait se jouer dès mardi soir en vue des 8es de finale : si Mönchengladbach et le Real Madrid battent respectivement l'Inter Milan et le Shakhtar Donetsk, ils seront qualifiés.

Un nul pourrait même suffire aux Allemands (1er, 8 pts) à domicile contre des Interistes bons derniers (2 pts), à condition que le Real (2e, 7 pts) ne perde pas en Ukraine.

En difficulté après les deux premières rencontres (une défaite et un nul), les Madrilènes se sont donné un bol d'air après leurs deux succès contre les Milanais et ont l'occasion de se rassurer face à des Ukrainiens qui ont encaissé 10 buts en deux matches contre Gladbach.

En très mauvaise posture, l'Inter abat sa dernière carte et doit espérer décrocher un premier succès en comptant sur un faux pas du Real pour ne pas sortir prématurément de la C1.

Groupe C: Porto, déjà un pied en 8es

Porto - Manchester City

Marseille - Olympiakos

Après la qualification de Manchester City (1er, 12 pts) mercredi dernier, la situation est assez claire dans le groupe C, avec une seule place à distribuer pour les 8es, pour laquelle Porto semble très bien positionné.

Deuxièmes avec 9 points, les Portugais ont leur destin en main avant de recevoir les Citizens : tout autre résultat qu'une défaite leur assure la qualification.

S'ils s'inclinent face aux hommes de Pep Guardiola, qui devrait faire tourner, ils devront espérer que l'Olympiakos (3e, 3 pts) ne s'impose pas chez des Marseillais qui ont perdu chacun de leurs 13 derniers matches en Ligue des champions.

L'OM a cependant encore quelque chose à jouer puisque la 3e place reste accessible en cas de succès contre les Grecs.

Groupe D: Liverpool maîtrise son destin

Liverpool - Ajax Amsterdam

Atalanta Bergame - Midtjylland

Après la défaite surprise la semaine dernière contre l'Atalanta à Anfield, Liverpool peut se racheter avec la réception de l'Ajax Amsterdam, contre qui une victoire serait synonyme de qualification pour le prochain tour.

Les Reds, toujours leaders avec 9 points, pourraient se contenter d'un nul en cas de défaite de l'Atalanta (3e, 7 pts) contre les Danois de Midtjylland, qui ont perdu leurs quatre premiers matches de C1.

Mais l'Ajax (2e, 7 pts) serait bien inspirée de prendre trois points avant la "finale" prévue le 9 décembre à Amsterdam contre les Lombards, alors que les deux équipes sont au coude-à-coude après le match nul 2-2 à l'aller.

