Mercredi soir s'est déroulée la dernière salve de rencontres de la 5e journée de la phase de poules de la Ligue des Champions. Dans le groupe du Club de Bruges, Manchester City a remporté l'affiche de la soirée, 2-1 face au Paris Saint-Germain, s'assurant de la première place du groupe A.

Dans le groupe A, Manchester City a remporté une brillante victoire, 2-1, face au Paris Saint-Germain, dans un match décisif pour la course à la 1re place du classement. Après l'ouverture du score de Mbappé (50e), Sterling a égalisé pour City (63e) et Gabriel Jesus s'est chargé de donner un avantage décisif aux locaux (76e). Ce résultat scelle définitivement les 2 premières places du groupe A.

Manchester City, 12 points, et le PSG, 8 points, sont qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Après la lourde défaite de Bruges, 0-4, contre le RB Leipzig, les deux équipes comptent chacune 4 points. Le Club, qui sera opposé à Paris, aura besoin de faire un meilleur résultat que Leipzig contre City lors de la dernière journée de poules pour s'assurer d'une qualification en Europa League. Dans le groupe B, Liverpool a poursuivi son parcours sans faute en gagnant 2-0 contre Porto, grâce à des buts de Thiago Alcantara (52e) et Salah (70e). Divock Origi est monté au jeu dans la foulée du 2e but, à la 71e minute, à la place de Sadio Mané.

L'AC Milan a fait une bonne opération en obtenant une courte victoire, 0-1, en déplacement à l'Atlético Madrid. Le seul but de la rencontre a été marqué dans les dernières minutes par Junior Messias (87e). Yannick Carrasco pour l'Atlético et Alexis Saelemaekers pour l'AC Milan étaient tous les deux titulaires et ont disputé l'entièreté de la rencontre. Au classement, Liverpool est en tête avec 15 points et compte 10 points d'avance sur Porto, 2e avec 5 points. Tout reste donc à jouer pour les Portugais et pour Milan, 3e à égalité de points avec l'Atlético, à une longueur de Porto. Dans le groupe C, le Sporting Portugal a assuré sa qualification pour le prochain tour en venant à bout de Dortmund, 3-1. Pedro Goncalves a marqué un doublé en première mi-temps (30e et 39e) pour mettre les siens sur les bons rails.

Le classement du groupe C est scellé.

Emre Can a été exclu à la 74e minute alors que six autres joueurs recevaient un carton jaune pour la même action, avant que Porro ne plante le 3-0 à la suite d'un pénalty manqué par Goncalves (81e). Malen a sauvé l'honneur allemand dans les arrêts de jeu (90e+3). Thomas Meunier et Axel Witsel étaient tous les deux titulaires mais seul le premier a disputé l'entièreté de la rencontre tandis que Witsel a été remplacé à la 66e minute par Dahoud. Thorgan Hazard, testé positif au Covid-19, était absent de la feuille de match. Avec la victoire de l'Ajax en début de soirée, 1-2 face à Besiktas, le classement du groupe C est scellé.

L'Ajax est premier avec 15 points devant le Sporting, 2e avec 9 points. Dortmund, 6 points, s'en va en Europa League et laisse Besiktas dernier sans le moindre point. Dans le groupe D, le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée du Sheriff Tiraspol en déplacement, 0-3. Les buts ont été inscrits par Alaba (30e), Kroos (45e+1) et Benzema (55e). Courtois a défendu les cages madrilènes pendant 90 minutes alors qu'Eden Hazard était absent de la feuille de match, malade.

Le Real reprend la 1re place à l'Inter, qui s'en était emparé après sa victoire 2-0 face au Shakhtar Donetsk, plus tôt dans la soirée. Les Merengue comptent 12 points, soit 2 de plus que l'Inter; la décision se fera donc lors de leur duel de la dernière journée. Le Sheriff Tiraspol, 3e avec 6 points, accédera à la phase finale de l'Europa League alors que le Shakhtar échoue en dernière place, avec seulement 1 point.

Dans le groupe A, Manchester City a remporté une brillante victoire, 2-1, face au Paris Saint-Germain, dans un match décisif pour la course à la 1re place du classement. Après l'ouverture du score de Mbappé (50e), Sterling a égalisé pour City (63e) et Gabriel Jesus s'est chargé de donner un avantage décisif aux locaux (76e). Ce résultat scelle définitivement les 2 premières places du groupe A. Manchester City, 12 points, et le PSG, 8 points, sont qualifiés pour les 8es de finale de la Ligue des Champions. Après la lourde défaite de Bruges, 0-4, contre le RB Leipzig, les deux équipes comptent chacune 4 points. Le Club, qui sera opposé à Paris, aura besoin de faire un meilleur résultat que Leipzig contre City lors de la dernière journée de poules pour s'assurer d'une qualification en Europa League. Dans le groupe B, Liverpool a poursuivi son parcours sans faute en gagnant 2-0 contre Porto, grâce à des buts de Thiago Alcantara (52e) et Salah (70e). Divock Origi est monté au jeu dans la foulée du 2e but, à la 71e minute, à la place de Sadio Mané. L'AC Milan a fait une bonne opération en obtenant une courte victoire, 0-1, en déplacement à l'Atlético Madrid. Le seul but de la rencontre a été marqué dans les dernières minutes par Junior Messias (87e). Yannick Carrasco pour l'Atlético et Alexis Saelemaekers pour l'AC Milan étaient tous les deux titulaires et ont disputé l'entièreté de la rencontre. Au classement, Liverpool est en tête avec 15 points et compte 10 points d'avance sur Porto, 2e avec 5 points. Tout reste donc à jouer pour les Portugais et pour Milan, 3e à égalité de points avec l'Atlético, à une longueur de Porto. Dans le groupe C, le Sporting Portugal a assuré sa qualification pour le prochain tour en venant à bout de Dortmund, 3-1. Pedro Goncalves a marqué un doublé en première mi-temps (30e et 39e) pour mettre les siens sur les bons rails. Emre Can a été exclu à la 74e minute alors que six autres joueurs recevaient un carton jaune pour la même action, avant que Porro ne plante le 3-0 à la suite d'un pénalty manqué par Goncalves (81e). Malen a sauvé l'honneur allemand dans les arrêts de jeu (90e+3). Thomas Meunier et Axel Witsel étaient tous les deux titulaires mais seul le premier a disputé l'entièreté de la rencontre tandis que Witsel a été remplacé à la 66e minute par Dahoud. Thorgan Hazard, testé positif au Covid-19, était absent de la feuille de match. Avec la victoire de l'Ajax en début de soirée, 1-2 face à Besiktas, le classement du groupe C est scellé. L'Ajax est premier avec 15 points devant le Sporting, 2e avec 9 points. Dortmund, 6 points, s'en va en Europa League et laisse Besiktas dernier sans le moindre point. Dans le groupe D, le Real Madrid n'a fait qu'une bouchée du Sheriff Tiraspol en déplacement, 0-3. Les buts ont été inscrits par Alaba (30e), Kroos (45e+1) et Benzema (55e). Courtois a défendu les cages madrilènes pendant 90 minutes alors qu'Eden Hazard était absent de la feuille de match, malade. Le Real reprend la 1re place à l'Inter, qui s'en était emparé après sa victoire 2-0 face au Shakhtar Donetsk, plus tôt dans la soirée. Les Merengue comptent 12 points, soit 2 de plus que l'Inter; la décision se fera donc lors de leur duel de la dernière journée. Le Sheriff Tiraspol, 3e avec 6 points, accédera à la phase finale de l'Europa League alors que le Shakhtar échoue en dernière place, avec seulement 1 point.