Le Paris Saint-Germain s'est imposé 2-3 sur la pelouse du Bayern Munich, mercredi, en quarts de finale aller de la Ligue des Champions.

Les deux équipes se retrouvaient après la finale de la précédente édition, remportée par le Bayern. Le PSG a rapidement pris un avantage de deux buts grâce à Kylian Mbappé (3e) et Marquinhos (28e). Un retard remonté par le Bayern, via Eric Maxim Choupo-Moting (37e) et Thomas Müller (60e). Mais à la 68e minute, Mbappé, à nouveau, a offert un précieux succès au PSG en vue du match retour, que les Parisiens joueront à domicile.

Dans un match joué à Séville, Chelsea s'est imposé 0-2 face à Porto. Mason Mount (32e) et Ben Chilwell (85e) ont mis les 'Blues' sur orbite.

Les matchs retour se disputeront mardi 13 avril.

Les deux équipes se retrouvaient après la finale de la précédente édition, remportée par le Bayern. Le PSG a rapidement pris un avantage de deux buts grâce à Kylian Mbappé (3e) et Marquinhos (28e). Un retard remonté par le Bayern, via Eric Maxim Choupo-Moting (37e) et Thomas Müller (60e). Mais à la 68e minute, Mbappé, à nouveau, a offert un précieux succès au PSG en vue du match retour, que les Parisiens joueront à domicile. Dans un match joué à Séville, Chelsea s'est imposé 0-2 face à Porto. Mason Mount (32e) et Ben Chilwell (85e) ont mis les 'Blues' sur orbite. Les matchs retour se disputeront mardi 13 avril.