Le tout-puissant Bayern Munich dispose d'un matelas confortable avant le 8e de finale retour de Ligue des champions contre la Lazio (4-1 à l'aller), mercredi, à l'inverse de Chelsea qui n'a qu'un petit but d'avance avant de recevoir l'Atlético Madrid.

Pour le Bayern, champion d'Europe en titre, accueillir les Italiens s'apparente plus à une formalité qu'à un match couperet. Les portes des quarts de finale se sont en effet ouvertes dès le match aller pour la bande de Robert Lewandowski, premier buteur d'une rencontre à sens unique.

Si Hansi Flick ne voudra pas galvauder cette manche européenne, l'entraîneur allemand du "Rekordmeister" pourrait être tenté de faire tourner afin de donner du temps de jeu aux joueurs en mal de compétition.

Une telle approche pourrait faire les affaires du défenseur français Lucas Hernandez, apparu dans le dernier quart d'heure du match aller et titularisé samedi lors du succès 3-1 contre le Werder Brême. Le jeune talent de 17 ans Jamal Musiala, titulaire et buteur à Rome, est aussi sur les rangs.

Chelsea enfin en quart ?

Eliminé en huitièmes l'an passé par le Bayern, Chelsea espère enfin revoir les quarts de finale de la prestigieuse Coupe d'Europe pour la première fois depuis la saison 2013/14. Les "Blues" s'étaient hissés cette année-là dans le dernier carré, avant d'être sortis par... l'Atlético Madrid.

Les Londoniens entraînés par Thomas Tuchel ont donc une revanche à prendre face aux Espagnols, qu'ils ont dominés à l'aller sur un unique but d'Olivier Giroud (1-0).

L'attaquant français, auteur d'une superbe bicyclette à l'aller, sait néanmoins que la roue peut vite tourner en football, surtout face à des Madrilènes réputés pour ne rien lâcher. Jouer à Stamford Bridge n'est pas non plus un gage de certitude pour les Anglais qui ne sont imposés qu'une fois à domicile cette saison en C1.

En face, les "Colchoneros" de Luis Suarez, en tête de la Liga, restent sur un nul contre le mal classé Getafe (0-0), samedi.

