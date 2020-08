Manchester City et Lyon passent en quart de finale de la Champions League.

Manchester City et Lyon se sont qualifiés ce vendredi soir pour les quarts de finale de la Ligue des champions. Les deux équipes s'affronteront le samedi 15 août pour le tournoi final organisé à Lisbonne.

Manchester City-Real Madrid: 2-1

L'attaquant des Citizens Ryan Sterling s'est offert un doublé (9e, 68e), profitant de deux énormes erreurs de l'international français Raphaël Varane, tandis que le Real avait réduit la marque grâce à une tête de Karim Benzema (28e). C'est la troisième année consécutive que Manchester City se qualifie pour les quarts de finale de la Ligue des champions.

Fin février, juste avant la crise du coronavirus, les Citizens avaient déjà remporté le premier match de la huitième finale à Madrid (1-2) - avec Kevin De Bruyne comme maître d'orchestre à l'époque - et vendredi, ils se sont également imposés 2-1 lors du match retour contre le Real Madrid. Cette fois, le rôle principal n'était pas pour le KDB, mais pour le défenseur du Real Raphael Varane, qui avec deux gaffes a été à la base de l'élimination de son équipe.

La part d'Eden Hazard dans le jeu a une fois de plus été limitée. Les attaques ont été principalement menées par un Rodrygo très actif sur la droite.

Juventus-Lyon (2-1)

L'Olympique français de Lyon a créé la surprise en éliminant le champion italien avec la Juventus. Le Belge Jason Denayer a été sorti sur blessure en fin de première mi-temps. Malgré une défaite ce vendredi soir à Turin, l'Olympique Lyonnais jouera les quarts de finale après s'être imposé 1-0 au match aller, il y a cinq mois.

Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé (43e sur pen, 60e), a bien failli qualifier la Juve, mais l'OL avait ouvert le score par Memphis Depay (12e, sur penalty). Ce but a été suffisant pour qualifier les Lyonnais.

