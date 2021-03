Battue 2-1 à l'aller chez le FC Porto, la Juventus Turin est en danger, alors que le Borussia Dortmund, vainqueur 3-2 chez le FC Séville, semble favori pour la qualification, lors des deux premiers 8es de finale retour de Ligue des champions, programmés mardi (20h00 GMT).

La Juve s'appuie sur les stats

Les joueurs d'Andrea Pirlo pourront s'appuyer sur les statistiques pour se donner un peu d'espoir en vue du match retour contre le FC Porto, après une rencontre aller très décevante, heureusement sauvée par le but tardif de Fernando Chiesa à l'extérieur.

Les Turinois se sont en effet imposés lors de chaque réception du club lusitanien en Ligue des champions: 3-1 en 2001 lors de la phase de poules, et 1-0 en 8e de finale retour en 2017, deux résultats qui les qualifieraient mardi.

Et en C1, Porto reste sur cinq défaites lors de ses cinq derniers déplacements en Italie.

Surtout le club portugais n'a remporté aucun de ses 13 derniers matches à l'extérieur dans la phase à élimination directe de la Ligue des champions (neuf défaites, quatre nuls).

La Juventus comptera sur le Colombien Juan Cuadrado, actuel meilleur passeur de la compétition avec cinq offrandes, et Alvaro Morata, auteur de six buts cette saison en C1.

Et évidemment sur le meilleur buteur de l'histoire de la compétition, Cristiano Ronaldo, qui sera très attendu, lui dont le recrutement à prix d'or à l'été 2018 devait permettre à la Juve de renouer avec un triomphe continental, le dernier remontant à 1996.

Sacrés sans interruption en Serie A depuis 2012, les Turinois, troisièmes à sept points du leader, l'Inter Milan, risquent de voir leur couronne nationale enfin leur échapper... et doivent à tout prix briller sur la scène européenne.

Un objectif que partage Porto, 2e de son championnat et distancé de dix points par le Sporting.

Le Borussia joue gros

Le succès obtenu il y a trois semaines par les Allemands en Andalousie les place en position favorable, mais ils ne pourront pas bénéficier du soutien de leur bouillant public sur fond de huis clos sanitaire.

Défaits par le Bayern Munich en championnat samedi (4-2), les joueurs du BVB pointent à une modeste sixième place de Bundesliga, à seize points du leader bavarois, et une campagne européenne réussie pourrait quelque peu sauver cette saison avant l'arrivée aux commandes pour la prochaine de l'entraîneur du Borussia Mönchengladbach, Marco Rose.

Le meilleur atout du club de la Ruhr sera une nouvelle fois le prodige norvégien Erling Haaland, actuel meilleur buteur de la C1 cette saison avec huit réalisations et qui a signé un doublé à l'aller.

Mais l'attaquant de 20 ans n'avait pas pu à lui seul éviter l'élimination contre le Paris SG au même stade la saison passée (2-1, 0-2).

Vainqueur de la Ligue Europa en août dernier pour la sixième fois en quatorze ans, le Séville FC ne possède pas le même pedigree dans la compétition reine des clubs européens.

En C1, sa meilleure performance demeure un quart de finale, atteint à deux reprises en 1958 et 2018.

Séville, qui occupe une solide 4e place en Liga derrière les trois gros de l'Atlético, du Real et du Barça, reste sur un revers surprenant à Elche samedi (2-1).

Méfiance cependant du côté allemand. Les Jaune et Noir n'ont disputé qu'un seul match à domicile contre les Sévillans sur la scène européenne, pour une défaite 1-0 en Ligue Europa en 2010.

