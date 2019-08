Après avoir partagé l'enjeu 2-2 au match aller à Berne mercredi dernier, l'Étoile Rouge de Belgrade a décroché sa qualification pour la phase de poule de la Ligue des Champions lors du match retour des barrages mardi soir. Un partage 1-1 a suffi aux Serbes pour rejoindre les groupes pour la deuxième année consécutive.

Dans une rencontre assez fermée, il fallait attendre l'heure de jeu pour voir la partie se décanter. Bien servi par Rodic, Vukanovic donnait l'avance à l'Etoile Rouge de la tête. Les Young Boys devaient alors inscrire deux buts pour espérer renverser la vapeur. À dix minutes du terme, les Suisses égalisaient grâce à une frappe de Janko déviée dans son propre but par Ben Nabouhane. Malgré un pressing en fin de match et l'exclusion de Tomane dans les arrêts de jeu, les Young Boys ne parvenaient pas à inscrire un deuxième but qui les aurait envoyé en phase de poule.

Vainqueur 2-0 au match aller contre Rosenborg, le Dinamo Zagreb a validé sa qualification pour les poules lors du match retour. Pourtant, les Croates se sont faits peur après le but d'Akintola pour les Norvégiens. À vingt minutes du terme, Gojak, tout juste monté au jeu, égalisait et assurait la qualification du Dinamo.

Dans la dernière rencontre de la soirée, l'Olympiacos, déjà vainqueur 4-0 au match aller, a récidivé sur le terrain de Krasnodar. Après l'ouverture du score d'Utkin pour la formation russe (10e), les Grecs réagissaient dans la foulée via El Arabi (11e). L'attaquant marocain plantait même son doublé juste après le repos (48e).