Le tirage au sort du tableau final de la Ligue des Champions a rendu son verdict.

Avant de disputer le Final 8, qui sera l'attraction de cet été à Lisbonne, ville choisie pour rassembler les derniers candidats au plus grand succès européen, les quatre derniers participants aux quarts de finale devront être connus.

Les matches retour des huitièmes de finale qui doivent encore avoir lieu (Real Madrid-Manchester City, Lyon-Juventus, Naples-Barcelone et Chelsea-Bayern Munich) se disputeront les 7 et 8 août dans les stades des équipes devant évoluer à domicile.

Le Real Madrid de Thibaut Courtois et Eden Hazard tentera d'arracher sa qualification sur le terrain de Manchester City et Kevin De Bruyne après une défaite 1-2 au match aller. Le vainqueur de ce match affrontera Lyon ou la Juventus (aller, 1-0). Naples et Dries Mertens sont également encore en lice après son partage 1-1 contre Barcelone au match aller. Le vainqueur de ce match affrontera probablement le Bayern Munich, vainqueur 0-3 à Chelsea lors du match aller.

À partir des quarts de finale, toutes les rencontres se joueront en une seule manche à Lisbonne, lieu choisi par l'UEFA pour terminer la compétition. Les quarts de finale sont prévus entre le 12 et le 15 août, les demi-finales les 18 et 19 août dans les stades Alvalade, du Sporting, et de Luz, du Benfica, où se jouera la finale le 23 août. Toutes les rencontres se joueront à huis clos afin de limiter la propagation du coronavirus.

Le vainqueur du duel entre les Madrilènes d'Eden Hazard et les Citizens de Kevin De Bruyne affrontera - en une manche, spécificité du Final 8 - le vainqueur du duel entre Lyon et la Juve.

Les Allemands de Leipzig, tombeurs du finaliste sortant Tottenham en huitièmes, seront quant à eux opposés à l'Atlético Madrid, qui rêve d'enfin soulever la coupe aux grandes oreilles après deux finales perdues ces dernières années.

Le vainqueur du duel entre le Bayern et Chelsea affrontera celui de l'affrontement entre Naples et le Barça, alors que l'Atalanta sera opposée au PSG.

En demi-finales, le vainqueur de Leipzig-Atlético affrontera celui d'Atalanta-PSG, alors que les huit autres équipes en lice se retrouveront dans l'autre moitié de tableau.

Les quarts de finale

Manchester City ou Real Madrid - Lyon ou Juventus

RB Leipzig - Atlético de Madrid

Bayern Munich ou Chelsea - Napoli ou FC Barcelone

Atalanta - PSG

