A seulement 19 ans, le Norvégien Erling Braut Haland a ravi la vedette à toutes les stars du football européen en réussissant le premier triplé de la saison en Ligue des champions lors de l'écrasante victoire du RB Salzbourg devant Genk (6-2), mardi.

L'international norvégien a ouvert le score dès la 2e minute avant de doubler son total personnel peu après la demi-heure de jeu (34e).

Arrivé à Salzbourg cette saison, Haland, fils de l'ancien joueur de Manchester City Alf-Inge, a signé son triplé juste avant la pause pour devenir le troisième plus jeune auteur d'un triplé en C1, à 19 ans et 58 jours. Le plus jeune reste Raul (18 ans et 113 jours en 1995), juste devant Wayne Rooney (18 ans et 340 jours en 2004).