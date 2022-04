Les footballeurs belge et croate, bientôt aussi adversaires à la Coupe du monde, sont les hommes qui peuvent décider d'un match sur une passe ou une inspiration. Après le match à l'Etihad Stadium, KDB mène aux points.

Pied extérieur. Après le match retour contre Chelsea en quart de finale de la Ligue des champions (2-3), tout le monde ne tarissait pas d'éloges sur la passe de Luka Modric, qui a marqué le 1-3 et la remontée du Real. De l'extérieur du pied droit, le numéro 10 a joué un tour magistral à Rodrygo dans la surface. Ce dernier n'a eu qu'à tapoter le ballon.Auparavant, le maître croate de 36 ans avait également livré une performance de classe mondiale lors des 1/8 de finale à domicile contre le PSG. Lorsqu'il a effectué un tacle dur mais correct sur Lionel Messi en seconde période, ce fut le début de la résurrection. Comme il l'a fait contre Manchester City, il a récupéré le ballon de Riyad Mahrez avec beaucoup de niaque, après quoi Ferland Mendy a effectué le centre que Karim Benzema a dévié dans le but.Cette capacité à se battre en duel reste l'un des points forts du milieu de terrain, qui est connu pour travailler son corps de manière maniaque. Kevin De Bruyne n'est pas non plus un tendre sur le terrain. Au contraire : aucun milieu de terrain en Premier League n'a conquis le ballon en profondeur dans la moitié de terrain adverse plus souvent que le meilleur joueur de City.Contre le Real, City a souvent mis la pression sur la défense, en essayant de gagner le ballon haut sur le terrain. KDB a récupéré le ballon six fois dans la moitié de terrain de l'adversaire ; Modric y est parvenu cinq fois.Le Croate a dû reconnaître sa supériorité dans presque tous les domaines. Il n'y a pas que le but et la passe décisive de De Bruyne, sa contribution au jeu offensif de Manchester City a également été plus importante que celle de Modric au Real. Cela est dû en partie à la façon dont Carlo Ancelotti a commencé le match. Au cours de la première demi-heure, Modric a dû rester assez bas sur le terrain, mais après trente minutes de travail acharné, le coach italien a décidé de faire monter son numéro 10 sur le terrain dans le but de lui permettre de se connecter avec Karim Benzema. À partir de ce moment-là, le Real Madrid est entré dans le jeu.La semaine où Johan Cruijff aurait eu 75 ans, nous avons vu briller le joueur qui ressemble peut-être le plus au style de jeu du légendaire Hollandais. Cruijff voyait l'espace comme personne d'autre, et KDG ne fait pas exception.Son but à la deuxième minute l'a déjà démontré lorsqu'il a plongé dans la surface de réparation en courant dans le dos de Federico Valverde et a repris de la tête un centre parfaitement placé de Riyad Mahrez. Quelques instants plus tard en première mi-temps, il a lancé Phil Foden sur la voie du but avec une passe fugace de City, mais il a poussé le ballon trop loin pour être réussi.Avec ces actions, Kevin De Bruyne, à trente ans, fait toujours la différence. S'il parvient à atteindre le même niveau mercredi prochain, le Real aura du mal à empêcher City d'accéder à la finale. A moins que Modric ait un autre pied extérieur...