Après deux mois de pause, la Ligue des champions reprend mardi avec un 8e de finale aller XXL entre le FC Barcelone et le Paris SG (21h00), pendant que Liverpool, plombé par une défense trop fragile, affronte le RB Leipzig, à Budapest.

Pour la première fois depuis la fameuse "remontada" de 2017, le PSG retrouve le Camp Nou, avec l'envie d'exorciser le souvenir de cette humiliation (4-0, 1-6).

Mais les blessures de Neymar et Angel di Maria ont perturbé la préparation du club de la capitale, où l'entraîneur Mauricio Pochettino, arrivé début janvier, cherche encore la meilleure formule tactique.

"L'équipe sera prête", a néanmoins assuré samedi le technicien argentin, après un succès poussif contre Nice (2-1).

"Nous sommes dans un bon moment, a déclaré de son côté Ronald Koeman, l'entraîneur hollandais du Barça. Ce 8e de finale me paraît assez équilibré."

Le succès contre Alavés samedi (5-1) a conforté la montée en puissance des Catalans, symbolisée par leur leader Lionel Messi: la "Pulga" a marqué huit buts sur ses cinq derniers matches de Championnat.

En Hongrie, où le match a été délocalisé en raison des mesures du gouvernement allemand qui interdit l'accès à son territoire aux voyageurs venant d'une zone où le Covid-19 est particulièrement actif, Liverpool arrive les bagages lestés de doutes.

Les "Reds" ont subi samedi un troisième revers de rang en Premier League, à Leicester (3-1), qui a fait reconnaître à leur entraîneur Jürgen Klopp qu'ils ne jouaient plus le titre cette saison.

Mais le RB Leipzig se méfie de la méforme des coéquipiers du gardien Alisson, qui a commis une nouvelle bourde ce week-end. "Nous avons devant nous une tâche considérable", a assuré le technicien Julian Nagelsmann.

Les 8es de finale aller s'étirent jusqu'au 24 février, avec notamment le déplacement du champion en titre, le Bayern Munich, sur le terrain de la Lazio Rome le 23.

Mardi 16 février (retour le 10 mars):

FC Barcelone (ESP) - Paris Saint-Germain (FRA)

RB Leipzig (GER) - Liverpool (ENG) à Budapest

Mercredi 17 février (retour le 9 mars):

FC Porto (POR) - Juventus Turin (ITA)

Séville FC (ESP) - Borussia Dortmund (GER)

Mardi 23 février (retour le 17 mars):

Lazio Rome (ITA) - Bayern Munich (GER)

Atlético Madrid (ESP) - Chelsea (ENG) à Bucarest

Mercredi 24 février (retour le 16 mars):

Mönchengladbach (GER) - Manchester City (ANG) à Budapest

Atalanta Bergame (ITA) - Real Madrid (ESP)

