Benfica, avec Jan Vertonghen, et l'Atlético de Madrid, en s'imposant respectivement à l'Ajax Amsterdam et Manchester United sur le même score de 0-1, se sont qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, mardi soir.

A Amsterdam, après un partage 2-2 à Lisbonne, l'Ajax a dominé les débats mais a manqué de précision dans le dernier geste, notamment quand Antony a vu sa tête piquée passer à côté du but lisboète (62e). La bande à Jan Vertonghen, pourtant quasi inoffensive jusque-là, a ouvert le score sur son seul et unique tir cadré du match. Un coup franc de Grimaldo a trouvé la tête de Darwin Nunez, qui a devancé la sortie d'un André Onana (0-1, 77e) peu autoritaire.

Benfica, imperméable en défense et ultra réaliste sur le plan offensif, fait son retour en quarts de finale de la Ligue des Champions pour la première fois depuis 2016.

Exclu à Porto lors de la dernière rencontre de la phase de groupes, Yannick Carrasco était encore suspendu du côté des Colchoneros, en déplacement à Manchester. Après un partage 1-1 à Madrid, les Mancuniens ont eu les meilleures possibilités en tout début de match avec notamment un arrêt aussi spectaculaire que chanceux de Jan Oblak sur un tir à bout portant d'Anthony Elanga (13e). L'équipe de Diego Simeone, après un goal annulé de Joao Felix, a pris les commandes sur un centre au 2e poteau d'Antoine Griezmann repris victorieusement de la tête par Renan Lodi (0-1, 41e).

Les Red Devils, globalement inoffensifs de plein jeu après la pause, ont dû attendre une phase arrêtée et une tête de Raphaël Varane, détournée par Oblak, pour inquiéter l'Atlético (77e). Malgré les entrées de Nemanja Matic, Marcus Rashford, Paul Pogba, Edinson Cavani et Juan Mata en cours de match, United n'a pas été capable de trouver la faille dans la défense espagnole.

Benfica et l'Atléti rejoignent le Bayern Munich, Manchester City, Liverpool et le Real Madrid, déjà qualifiés pour les quarts. Mercredi, les deux derniers huitièmes de finale sont au programme avec Juventus - Villarreal (1-1 à l'aller) et Lille - Chelsea (0-2).

