Le programme des quarts de finale de la Ligue des Champions, dont le tirage au sort a été effectué vendredi à Nyon au siège de l'Union européenne de football.

Le Bayern Munich, tenant du titre, retrouvera le PSG dans un remake de la finale 2020 en quarts de finale de la Ligue des Champions, dont le tirage au sort a été efectué vendredi midi au siège de l'UEFA à Nyon, en Suisse. Les quarts de finale de la C1 proposeront aussi un choc entre le Real Madrid et Liverpool, tandis que Mancheser City sera opposé à Dortmund et que Porto affrontera Chelsea.

Les demi-finales opposeront le vainqueur de Bayern - PSG à celui de Manchester City - Dortmund et celui de Porto - Chelsea à celui de Real - Liverpool.

Quarts de finale: Manchester City (Ang) - Borussia Dortmund (All) FC Porto (Por) - Chelsea (Ang) Bayern Munich (All) - PSG (Fra) Real Madrid (Esp) - Liverpool (Ang) Demi-finales: Vainqueur Manchester City - Borussia Dortmund / Vainqueur Bayern Munich - PSG Vainqueur FC Porto - Chelsea / Vainqueur Real Madrid - Liverpool

Les quarts de finale auront lieu les 6 et 7 avril (aller) et 13 et 14 avril (retour). Les demi-finales sont prévues les 27 et 28 avril (aller) et 4 et 5 mai (retour). La finale se déroulera le 29 mai à Istanbul.

