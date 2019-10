Après 4 matches sans victoire, Marseille a repris dimanche sa marche en avant en battant Strasbourg, tout comme de nombreux mal classés qui se sont rebiffés à l'occasion de la 10e journée du Championnat de France.

Paris a joué et gagné le premier, vendredi à Nice (4-1), et sort grand vainqueur de ce week-end automnal qui précède la 3e journée de Ligue des champions, mardi et mercredi.

Nantes, Angers, Bordeaux et Lille, les quatre poursuivants directs du PSG avant cette journée, ont tous mordu la poussière. Le PSG se retrouve donc nanti de cinq points d'avance sur Nantes et sept sur Reims.

Cette journée a été celle de la rébellion: parmi les 11 premières équipes du classement avant les rencontres, seules Reims et Marseille ont en effet réussi à gagner.

Le championnat s'en trouve un peu plus resserré, six points seulement séparant Nîmes le barragiste de Marseille, au pied du podium et grand bénéficiaire du week-end à une semaine du sommet contre le Paris SG au Parc des Princes.

Une frappe déviée de Kamara dès la 3e minute et un penalty tardif de Strootman (90e+4) ont suffi au bonheur des Phocéens qui grimpent à la 4e place avec 16 points, comme Angers qu'ils devancent à la différence de buts.

Reims, vainqueur samedi de Montpellier (1-0), pointe juste devant (3e, 17 pts), une position logique au regard de ses excellents résultats à l'extérieur (victoires à Marseille, Paris et Rennes).

Ben Yedder-Slimani: la doublette monégasque

Dimanche a aussi confirmé que Monaco possédait actuellement la doublette d'attaque la plus efficace de la Ligue 1: Ben Yedder et Islam Slimani font la paire, et le doublé salvateur de l'international français contre Rennes (3-2) est venu lui redonner le sourire après un lundi terne sous la tunique Bleue face à la Turquie.

Voici Ben Yedder meilleur buteur de L1 avec 8 buts, Slimani affichant 5 buts et 7 passes décivives en 7 matches ! Monaco, 14e avec 12 pts, respire un peu mieux, quand Rennes s'enlise (12e avec 12 pts).

Dimanche a aussi confirmé le réveil de Saint-Etienne, où les débuts de Claude Puel sont idylliques. Après le succès dans le derby contre Lyon pour sa prise de fonctions (1-0), Puel et ses hommes ont fait le dos rond à Bordeaux dimanche avant de s'imposer sur le fil dans le temps additionnel, grâce un penalty de Denis Bouanga (90+3).

Voici les Verts 'nouvelle version' qui se glissent dans la première partie du classement, 10e avec 14 pts.

Pour Bordeaux -qui pouvait grimper sur le podium en cas de succès-, c'est un coup d'arrêt, doublé d'un coup dur. Les Girondins ont en effet perdu sur blessure Laurent Koscielny peu avant l'heure de jeu, touché au pied droit.

Après cette défaite, Bordeaux reste néanmoins dans le haut du classement, 6e avec 15 pts.

Au contraire de Lyon, encore au ralenti avec le premier match de Rudi Garcia sur le banc face à Dijon samedi (0-0). Les Lyonnais pointent à une triste 17e place, avec 10 points et une seule longueur d'avance sur Strasbourg, nouvelle lanterne rouge.