L'Olympique de Marseille a annoncé mercredi la signature du Chilien Alexis Sanchez, passé par Barcelone, Arsenal et l'Inter Milan, qui sera chargé d'apporter à l'attaque son talent, son sens du but et son expérience du plus haut niveau.

"Libre de tout contrat, l'attaquant international chilien aux 143 sélections, qui a remporté 17 trophées dans sa carrière, s'est engagé après le succès de sa visite médicale", a écrit le club dans un communiqué. Un responsable a précisé à l'AFP qu'il avait signé pour un an. A 33 ans, le Chilien n'est plus tout à fait le même joueur, plus tout à fait le "Nino Maravilla", l"enfant prodige", qui a enchanté l'Europe du football lors de la première moitié des années 2010. Mais sa carte de visite a vraiment de l'allure, avec près de 250 buts en carrière, plus de 140 sélections et deux Copa America remportées avec le Chili, où il a été dirigé par deux vieilles connaissances marseillaises, Marcelo Bielsa et Jorge Sampaoli. Et un Top 10 au Ballon d'Or 2015.

Arrivé en Europe en 2008, à l'Udinese, Sanchez a ensuite brillé à Barcelone (47 buts entre 2011 et 2014) et surtout à Arsenal, où il a marqué 80 fois en quatre saisons. En revanche, son passage à Manchester United, de 2017 à 2019, a été raté.

Le Chilien s'est relancé à l'Inter Milan, qu'il vient de quitter libre, une condition indispensable à son arrivée en Provence. En Lombardie, il avait retrouvé un véritable impact et des statistiques, dans un nouveau rôle de premier remplaçant offensif.

