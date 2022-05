L'international néerlandais débarque de l'Ajax Amsterdam, club dans lequel il a été formé.

Pur produit du centre de formation de l'Ajax, Noussair Mazraoui arrivait en fin de contrat à Amsterdam et avait le loisir de s'engager pour la formation de son choix. Le latéral droit de 24 ans a signé un contrat de quatre ans en faveur du Bayern Munich, a annoncé le club allemand mardi.

C'était dans l'air depuis des semaines, le Rekordmeister l'a enfin officialisé. "J'ai eu de bons contacts avec le Bayern depuis le début. Je suis excité de rejoindre l'un des meilleurs clubs d'Europe", a lancé l'international marocain.

Mazraoui a opté pour le club munichois car il estime que c'est le bon endroit pour "enlever des titres majeurs". Le Bayern, champion d'Allemagne pour la 10e fois de rang, sera encore l'un des prétendants à la Ligue des Champions la saison prochaine. "Nous sommes ravis de présenter notre première recrue du mercato estival", a lancé le dirigeant Hasan Salihamidzic. "Il avait des offres de partout en Europe mais a choisi notre club car nous avions un plan bien précis pour lui. Nous voulons accomplir de grandes choses avec lui."

Mazraoui, qui évolue à l'Ajax depuis l'âge de 7 ans, a remporté trois championnats des Pays-Bas, deux Coupes et une Supercoupe avec les Ajacides.

Né dans la ville néerlandaise de Leiderdorp, il a malgré tout opté pour la nationalité sportive marocaine. Il compte 12 sélections (1 but) avec les Lions de l'Atlas.

