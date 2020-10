Robert Lewandowski a été désigné Joueur UEFA de l'année, jeudi, en marge du tirage au sort de la Ligue des Champions 2020/2021. Le Polonais du Bayern Munich a été préféré à son équipier et gardien Manuel Neuer et au Diable Rouge Kevin De Bruyne, premier Belge à monter sur le podium de ce trophée.

Lewandowski a connu une saison exceptionnelle, remportant la Ligue des Champions, le championnat et la coupe d'Allemagne avec le Bayern Munich. Il a terminé meilleur buteur tant de la Ligue des Champions, avec 15 buts en 10 matchs, que de la Bundesliga, avec 34 buts en 31 matchs. Le Polonais succède au palmarès au Néerlandais Virgil van Dijk.

Ce prix a été créé en 2011. De Bruyne est le premier joueur belge à se retrouver dans le trio final. Le meilleur résultat belge était jusqu'ici la sixième place d'Eden Hazard en 2015. Le capitaine des Diables Rouges s'était classé neuvième en 2018 et septième l'an passé. De Bruyne, avait obtenu une septième place en 2018. De Bruyne se consolera avec le trophée de meilleur milieu de terrain de la Ligue des Champions 2019/2020, qu'il a reçu jeudi.

Le Diable Rouge est en fait le seul joueur qui n'est pas du Bayern à avoir été récompensé: Lewandowski est aussi l'attaquant de l'année en Ligue des Champions, Neuer le meilleur gardien et Joshua Kimmich le meilleur défenseur. Sans surprise, Hans-Dieter Flick est dès lors l'Entraineur UEFA de la saison.

Chez les dames, la Danoise Pernille Harder (Wolfsburg puis Chelsea) a imité Lewandowski: elle repart avec les trophées de Joueuse UEFA et de meilleure attaquante de la Ligue des Champions. Le reste des prix est raflé par l'Olympique Lyonnais, vainqueur de la Ligue des Champions pour la cinquième année de rang: Sarah Bouhaddi est la meilleure gardienne, Wendie Renard la meilleure défenseure, Dzsenifer Marozsan la meilleure milieu et Jean-Luc Vasseur le Coach de l'année.

