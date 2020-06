Les supporters de Liverpool font la fête jeudi soir devant l'entrée principale du stade d'Anfield. Après la défaite de Manchester City à Chelsea (2-1), jeudi soir, les Reds sont assurés d'être champions d'Angleterre pour la première fois depuis 1990.

Liverpool s'est imposé 4-0 mercredi face à Crystal Palace et obligeait Manchester City à s'imposer à Chelsea. Les Blues ont servi les intérêts des Reds qui peuvent dont déjà fêter le titre alors qu'il reste 7 journées de championnat à disputer.

© iStock

© iStock

Le club de Liverpool a lui-même célébré le titre sur Twitter avec une vidéo. Il contient le texte "Dites au monde ? Nous sommes Liverpool, champions d'Angleterre".

En raison des mesures relatives au coronavirus, les supporters ne sont pas autorisés à assister aux matchs de football pour le moment.

© iStock

Une fête avec les supporters de Liverpool n'est pas non plus possible pour le moment.

Les fans de Liverpool se sont réunis au centre-ville afin de célébrer le titre. 😍🔥 pic.twitter.com/ygLs1HquPb — Actu Foot (@ActuFoot_) June 25, 2020

