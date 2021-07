Les stades ne pourront pas être remplis à plus de 50% de leur capacité, avec un nombre maximum de 25.000 fans.

Les stades ne pourront pas être remplis à plus de 50% de leur capacité, avec un nombre maximum de 25.000 fans. La saison de Bundesliga, première division allemande, débute le 13 août. Le Bayern de Munich, toutefois, devra se contenter de 20.000 supporteurs dans son Allianz Arena. La Bavière tient en effet à rester prudente au vu de la hausse des contaminations au variant delta dans d'autres pays du monde. L'enceinte a accueilli quatre matchs de l'Euro 2020 cet été, dont le quart de finale Belgique - Italie, et les autorités souhaitent un remplissage progressif, qui dans un premier temps ne dépassera pas les 35%. Les fans pourront retourner au stade pour autant que l'incidence du coronavirus n'excède pas les 35 infections par 100.000 habitants et que les règles de distance sociale soient respectées.

