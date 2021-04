La Belgique, 17e nation mondiale, s'est inclinée 0-2 face à la Norvège (FIFA 11), jeudi, en match de préparation disputé au stade Roi Baudouin de Bruxelles. Guro Reiten (42e) et Lisa-Marie Utland (73e) ont inscrit les buts norvégiens.

La première occasion était à mettre à l'actif des Norvégiennes, avec une frappe de l'extérieur du rectangle de Moe Wold. Le ballon échouait à côté (7e).

Les Red Flames se montraient menaçantes à deux reprises en quelques minutes. Après un tir de Laura De Neve contré par la défense, Kassandra Missipo tirait au-dessus (17e). Sur un corner, Justine Vanhavermaete sautait plus haut que tout le monde et frappait de la tête, le ballon était dégagé juste avant la ligne (19e).

La Norvège ouvrait le score à la 42e minute grâce à un coup franc de Guro Reiten.

Les Norvégiennes faisaient le forcing en début de seconde période. A la 52e minute, la transversale repoussait une frappe de Karina Saevik. Deux minutes plus tard, Justine Odeurs sortait le grand jeu pour détourner une frappe d'Amalie Eikeland.

Parfaitement lancée par Tessa Wullaert, Hannah Eurlings se présentait seule devant Cecilie Fiskerstrand, mais la gardienne norvégienne s'interposait du pied (65e).

La Norvège doublait la mise à la 73e minute lorsque Lisa-Marie Utland concluait un beau mouvement collectif. En fin de rencontre, Fiskerstrand repoussait une tentative de Cayman (86e).

Battues 1-6 par les Pays-Bas et 2-0 par l'Allemagne en février, les Red Flames concèdent ainsi une troisième défaite de rang dans des matchs amicaux.

Dimanche, les protégées d'Ives Serneels affronteront l'Irlande (FIFA 31) à 19h30, à nouveau sur la pelouse du Stade Roi Baudouin. Ces deux matchs servent de préparation en vue des qualifications au Mondial 2023, qui débuteront en septembre, mais aussi dans l'optique de l'Euro organisé en Angleterre en 2022.

