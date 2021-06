Les joueuses belges affronteront leurs homologues espagnoles, 13e au classement mondial, ce jeudi, puis défieront ensuite les Luxembourgeoises ce dimanche. Elles seront privées de six joueuses anderlechtoises parmi lesquelles Tessa Wullaert et la lauréate du Soulier d'or Tine De Caigny.

La sélection nationale belge de football féminin jouera un match amical contre l'Espagne jeudi en marge de son stage de préparation à Madrid. Un test intéressant pour les Red Flames de l'entraîneur Ives Serneels contre la 13e nation mondiale.

Les Red Flames (FIFA 18) auraient normalement dû être dans la dernière ligne droite avant l'Euro, mais le tournoi a été reporté d'un an, jusqu'en juillet 2022. De cette façon, l'Euro féminin ne coïncide pas avec son homologue masculin. Celui-ci a été déplacé de l'été 2020 à cette année en raison de la pandémie.

Serneels espère voir des progrès

Les joueuses belges doivent pour l'instant se contenter de matchs d'entraînement, en attendant le début des qualifications pour la Coupe du monde 2023 en septembre. Serneels veut voir si son équipe a fait des progrès par rapport aux matchs internationaux précédents, ce printemps, contre l'Espagne, sous-vedette européenne.

En février, les Flames ont affronté les grandes puissances que sont les Pays-Bas (défaite 1-6 au stade Roi Baudouin) et l'Allemagne (défaite 2-0 à Aix-la-Chapelle), où il est apparu clairement que la différence de niveau avec les pays de tête est encore très grande.

En avril, une nouvelle double confrontation a lieu au stade Roi Baudouin : défaite contre la Norvège (0-2) et victoire contre l'Irlande (1-0). L'entraîneur veut continuer la lancée de l'Irlande, mais doit le faire sans plusieurs de joueuses importantes.

Wullaert, De Caigny et quatre autres anderlechtoises absentes

Six joueuses du RSC Anderlecht n'ont pas pu rejoindre le camp d'entraînement en raison de tests positifs dans l'équipe. La gardienne Justien Odeurs, les défenseurs Laura Deloose et Charlotte Tison et les attaquantes Tine De Caigny, Sarah Wijnants et Tessa Wullaert manquent à l'appel. Justine Vanhaevermaet a également dû annuler sa participation en raison des mesures corona en Norvège, où elle joue pour LSK Kvinner.

Après le match contre l'Espagne, les Flames se rendront à Wiltz, où elles affronteront samedi le Luxembourg dans un autre match amical.

La sélection nationale belge de football féminin jouera un match amical contre l'Espagne jeudi en marge de son stage de préparation à Madrid. Un test intéressant pour les Red Flames de l'entraîneur Ives Serneels contre la 13e nation mondiale. Les Red Flames (FIFA 18) auraient normalement dû être dans la dernière ligne droite avant l'Euro, mais le tournoi a été reporté d'un an, jusqu'en juillet 2022. De cette façon, l'Euro féminin ne coïncide pas avec son homologue masculin. Celui-ci a été déplacé de l'été 2020 à cette année en raison de la pandémie.Serneels espère voir des progrès Les joueuses belges doivent pour l'instant se contenter de matchs d'entraînement, en attendant le début des qualifications pour la Coupe du monde 2023 en septembre. Serneels veut voir si son équipe a fait des progrès par rapport aux matchs internationaux précédents, ce printemps, contre l'Espagne, sous-vedette européenne. En février, les Flames ont affronté les grandes puissances que sont les Pays-Bas (défaite 1-6 au stade Roi Baudouin) et l'Allemagne (défaite 2-0 à Aix-la-Chapelle), où il est apparu clairement que la différence de niveau avec les pays de tête est encore très grande. En avril, une nouvelle double confrontation a lieu au stade Roi Baudouin : défaite contre la Norvège (0-2) et victoire contre l'Irlande (1-0). L'entraîneur veut continuer la lancée de l'Irlande, mais doit le faire sans plusieurs de joueuses importantes. Wullaert, De Caigny et quatre autres anderlechtoises absentesSix joueuses du RSC Anderlecht n'ont pas pu rejoindre le camp d'entraînement en raison de tests positifs dans l'équipe. La gardienne Justien Odeurs, les défenseurs Laura Deloose et Charlotte Tison et les attaquantes Tine De Caigny, Sarah Wijnants et Tessa Wullaert manquent à l'appel. Justine Vanhaevermaet a également dû annuler sa participation en raison des mesures corona en Norvège, où elle joue pour LSK Kvinner. Après le match contre l'Espagne, les Flames se rendront à Wiltz, où elles affronteront samedi le Luxembourg dans un autre match amical.