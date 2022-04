Les Red Flames ont entamé de la meilleure des manières leurs deux déplacements consécutifs dans le cadre des qualifications pour la Coupe du monde 2023 de football en allant s'imposer 0-5 jeudi soir en Albanie. Les protégées de Yves Serneels ont pu compter sur des doublés de Tessa Wullaert et Tinne De Caigny ainsi que sur un but de Jassina Blom pour empocher les trois points.

Grâce à cette victoire, les Red Flames confortent leur deuxième place avec 16 points, à trois longueurs de la Norvège. Dans une première mi-temps jouée à un rythme de sénateur, les Red Flames trouvaient l'ouverture en fin de première période.

Peu inspirée dans ses centres jusque-là, Laura Deloose délivrait une offrande en direction de Tinne De Caigny. L'ancienne joueuse d'Anderlecht était plus prompte sur le ballon que la gardienne et expédiait de la tête le cuir dans les filets (37e, 0-1). Il s'agit du 35e but de De Caigny sous les couleurs de la Belgique, le huitième dans cette campagne qualificative. Libérées par l'ouverture du score, les Red Flames accéléraient et se trouvaient mieux sur le terrain. Après un centre de Davina Philtjens sur le côté gauche, De Caigny reprenait de la tête dans le rectangle vers Tessa Wullaert. La buteuse des Red Flames ponctuait du plat du pied pour marquer son 60e but en 105 sélections (39e, 0-2). Après une bonne combinaison belge, le ballon atterrissait dans le rectangle et était mal négocié par la défense albanaise. À l'affût, De Caigny plaçait du pied gauche hors de portée de la gardienne (43e, 0-3). Juste avant l'heure de jeu, Laura De Neve tentait sa chance de loin et voyait sa frappe mal négociée par la portière albanaise. Tessa Wullaert se trouvait au bon endroit pour rabattre le ballon dans le but vide et inscrire elle aussi un doublé (57e, 0-4). Peu après sa montée au jeu, sur un centre de Wullaert, Jassina Blom y allait également de son petit but via une tête plongeante entre deux défenseuses (79e, 0-5).

Dans l'autre rencontre du groupe programmée à la même heure, la Norvège s'est facilement imposée à domicile 5-1 contre le Kosovo. Le dernier match du groupe opposera sur le coup de 20h15 la Pologne, troisième avec onze unités, à l'Arménie, lanterne rouge. Les Red Flames effectueront leur deuxième déplacement le 12 avril au Kosovo. Les vainqueurs des neuf groupes se qualifient directement pour la Coupe du monde, organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les deuxièmes disputeront les barrages.

La Coupe du monde 2023 réunira pour la première fois 32 équipes (au lieu de 24) - dont 11 ou 12 pays européens -, du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande.

Grâce à cette victoire, les Red Flames confortent leur deuxième place avec 16 points, à trois longueurs de la Norvège. Dans une première mi-temps jouée à un rythme de sénateur, les Red Flames trouvaient l'ouverture en fin de première période. Peu inspirée dans ses centres jusque-là, Laura Deloose délivrait une offrande en direction de Tinne De Caigny. L'ancienne joueuse d'Anderlecht était plus prompte sur le ballon que la gardienne et expédiait de la tête le cuir dans les filets (37e, 0-1). Il s'agit du 35e but de De Caigny sous les couleurs de la Belgique, le huitième dans cette campagne qualificative. Libérées par l'ouverture du score, les Red Flames accéléraient et se trouvaient mieux sur le terrain. Après un centre de Davina Philtjens sur le côté gauche, De Caigny reprenait de la tête dans le rectangle vers Tessa Wullaert. La buteuse des Red Flames ponctuait du plat du pied pour marquer son 60e but en 105 sélections (39e, 0-2). Après une bonne combinaison belge, le ballon atterrissait dans le rectangle et était mal négocié par la défense albanaise. À l'affût, De Caigny plaçait du pied gauche hors de portée de la gardienne (43e, 0-3). Juste avant l'heure de jeu, Laura De Neve tentait sa chance de loin et voyait sa frappe mal négociée par la portière albanaise. Tessa Wullaert se trouvait au bon endroit pour rabattre le ballon dans le but vide et inscrire elle aussi un doublé (57e, 0-4). Peu après sa montée au jeu, sur un centre de Wullaert, Jassina Blom y allait également de son petit but via une tête plongeante entre deux défenseuses (79e, 0-5). Dans l'autre rencontre du groupe programmée à la même heure, la Norvège s'est facilement imposée à domicile 5-1 contre le Kosovo. Le dernier match du groupe opposera sur le coup de 20h15 la Pologne, troisième avec onze unités, à l'Arménie, lanterne rouge. Les Red Flames effectueront leur deuxième déplacement le 12 avril au Kosovo. Les vainqueurs des neuf groupes se qualifient directement pour la Coupe du monde, organisée en Australie et en Nouvelle-Zélande. Les deuxièmes disputeront les barrages. La Coupe du monde 2023 réunira pour la première fois 32 équipes (au lieu de 24) - dont 11 ou 12 pays européens -, du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande.