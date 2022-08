Les revenus cumulés des championnats allemand, anglais, espagnol, italien et français sont de 15,6 milliards. Soit encore assez lin des 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires de la saison 2018-19.

Les recettes des cinq plus grands championnats de football européens sont à nouveau en hausse mais restent en-deça de leur niveau pré-pandémie, ressort-il de la 31e édition d'un rapport annuel sur les finances du football publié par la société de consultance Deloitte.

Selon ce rapport, les revenus cumulés de la Bundesliga, de la Premier League, de La Liga, de la Serie A et de la Ligue 1 ont augmenté de 3% en 2020-2021 par rapport à la saison précédente, à 15,6 milliards d'euros. Cela reste toutefois loin des 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés par les cinq plus grands championnats européens en 2018-2019. La pandémie de Covid-19 a éclaté en Europe au début de l'année 2020.

Le championnat de première division britannique (Premier League) reste le plus puissant financièrement, avec des recettes de 5,5 milliards d'euros, devant la Bundesliga (championnat allemand, 3 milliards d'euros) et La Liga (championnat espagnol, 2,9 milliards d'euros).

Viennent ensuite la Serie A (championnat italien, 2,5 milliards d'euros) et la Ligue 1 (championnat français, 1,6 milliard d'euros).

Les recettes des cinq plus grands championnats de football européens sont à nouveau en hausse mais restent en-deça de leur niveau pré-pandémie, ressort-il de la 31e édition d'un rapport annuel sur les finances du football publié par la société de consultance Deloitte. Selon ce rapport, les revenus cumulés de la Bundesliga, de la Premier League, de La Liga, de la Serie A et de la Ligue 1 ont augmenté de 3% en 2020-2021 par rapport à la saison précédente, à 15,6 milliards d'euros. Cela reste toutefois loin des 17 milliards d'euros de chiffre d'affaires réalisés par les cinq plus grands championnats européens en 2018-2019. La pandémie de Covid-19 a éclaté en Europe au début de l'année 2020. Le championnat de première division britannique (Premier League) reste le plus puissant financièrement, avec des recettes de 5,5 milliards d'euros, devant la Bundesliga (championnat allemand, 3 milliards d'euros) et La Liga (championnat espagnol, 2,9 milliards d'euros). Viennent ensuite la Serie A (championnat italien, 2,5 milliards d'euros) et la Ligue 1 (championnat français, 1,6 milliard d'euros).