Les Rangers, l'Etoile Rouge et l'Olympiacos ne joueront pas les poules de la Ligue des Champions

L'Olympiacos et les Rangers devaient s'affronter au 4e et dernier tour préliminaire de la lucrative Ligue des Champions. Ce sera un duel entre Malmö et Ludogorets. Ca passe en revanche pour le Benfica et le PSV qui s'affronteront au tour suivant. Passent aussi au tour suivant le Sheriff Tiraspol qui a sorti l'Etoile Rouge de Belgrade, Ferencvaros et le Dinamo Zagreb.

© iStock

Deux grands noms du football européen sont passés à la trappe mardi soir lors des matches retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Les Grecs de l'Olympiacos se sont inclinés aux tirs au but chez les Bulgares de Ludogorets après un nul 2-2 et un score cumulé de 3-3 sur les deux rencontres. Ludogorets rencontrera Malmö, qui a battu l'autre grand perdant de ce tour préliminaire, le club écossais des Glasgow Rangers. Les hommes de Steven Gerrard ont perdu 2-1, comme la semaine précédente. Les matches se dérouleront les 17/18 et 24/25 août, avant le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions prévu le 26 août. CA PASSE POUR TROIS CLUBS DE BELGES A L'ETRANGER Quatre Belges étaient en action ce mardi soir lors du 3e tour de qualification de la Ligue des Champions. Jan Vertonghen (Benfica), Eliot Matazo (Monaco) et Yorbe Vertessen (PSV) vont continuer leur parcours, contrairement à Dion Cools (Midtjylland). Eliot Matazo a pu fouler la pelouse du Stade Louis II lors de la victoire de son club de l'AS Monaco face au Sparta Prague, 3-1, qui a entériné la qualification des Monégasques pour le prochain tour (cumulé: 5-1). Le milieu de terrain de 19 ans, monté à la 61e, a disputé une trentaine de minutes de jeu. L'AS Monaco affrontera la semaine prochaine le Shakhtar Donetsk, tombeur du KRC Genk plus tôt dans la soirée, pour une place en phase de poules de la Ligue des Champions. Yorbe Vertessen est monté au jeu à la 64e minute pour le PSV contre Midtjylland. Le jeune attaquant, buteur le week-end dernier en Supercoupe des Pays-Bas face à l'Ajax, a pu prendre part à la victoire de son équipe en terres danoises, 0-1. Les Néerlandais ont ainsi validé leur ticket pour le tour suivant après leur victoire 3-0 au match aller (cumulé: 4-0). Au dernier tour de qualification pour la Ligue des Champions, le PSV sera opposé à Benfica. Le club de Jan Vertonghen, qui a disputé la première mi-temps avant de céder sa place, s'est imposé 2-0 mardi soir après avoir déjà enlevé l'aller sur le même score. A noter que le dernier but du match est venu des pieds de Roman Yaremchuk. L'Ukrainien de 25 ans, arrivé de La Gantoise, n'a pas manqué ses débuts avec le club lisboète. Dion Cools, international espoirs belge mais désormais international malaisien, était quant à lui titulaire dans les rangs de Midtjylland. Après n'avoir disputé que la deuxième mi-temps du match aller, il a donc signé une deuxième titularisation consécutive après le match de ce week-end, en championnat face à Vejle. Le club danois, à l'instar du KRC Genk, sera reversé en phase de poules de l'Europa League. Lire aussi: Genk est éliminé de la Ligue des Champions après sa défaite au Shakhtar Donetsk Deux grands noms du football européen sont passés à la trappe mardi soir lors des matches retour du 3e tour préliminaire de la Ligue des Champions. Le club de Jan Vertonghen, qui a disputé la première mi-temps avant de céder sa place, s'est imposé 2-0 mardi soir après avoir déjà enlevé l'aller sur le même score. A noter que le dernier but du match est venu des pieds de Roman Yaremchuk. L'Ukrainien de 25 ans, arrivé de La Gantoise, n'a pas manqué ses débuts avec le club lisboète. Dion Cools, international espoirs belge mais désormais international malaisien, était quant à lui titulaire dans les rangs de Midtjylland. Après n'avoir disputé que la deuxième mi-temps du match aller, il a donc signé une deuxième titularisation consécutive après le match de ce week-end, en championnat face à Vejle. Le club danois, à l'instar du KRC Genk, sera reversé en phase de poules de l'Europa League.