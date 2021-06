Les Pays-Bas sont la troisième nation qualifiée pour les huitièmes de finale avec l'Italie et la Belgique

Les Pays-Bas se sont imposés 2-0 contre l'Autriche pour la deuxième journée du groupe C de l'Euro 2020 de football, jeudi soir à Amsterdam. Memphis Depay sur penalty (11e) et Denzel Dumfries se sont chargés des réalisations néerlandaises. Premier du groupe C avec 6 points, les Pays-Bas sont la troisième nation qualifiée pour les huitièmes de finale avec l'Italie et la Belgique. L'Ukraine (2e) et l'Autriche (3e) comptent chacun 3 points. La Macédoine du Nord ferme la marche avec 0 point.

Pour cette rencontre face à l'Autriche, Frank de Boer, le sélectionneur néerlandais, pouvait compter sur le retour de Matthijs de Ligt. Le défenseur de la Juventus prenait la place du jeune Jurriën Timber dans le trio défensif des 'Oranje". Les Néerlandais démarraient la rencontre pied au plancher et étaient rapidement récompensés. Après une faute de David Alaba sur Denzel Dumfries dans le rectangle, signalée par le VAR, Memphis Depay ouvrait le score depuis le point de penalty (11e). Les troupes de Frank de Boer contrôlaient la partie et les Autrichiens n'arrivaient pas à amener du danger devant le but de Stekelenburg. Les Pays-Bas pensaient alors doubler la mise peu avant le repos mais Depay se loupait complètement au moment de pousser le ballon dans le but (40e).

Déjà buteur décisif contre l'Ukraine, le... latéral droit néerlandais s'offre un deuxième goal dans cet Euro et rivalise avec des garçons comme Romelu Lukaku, Ciro Immobile ou Patrik Schick © iStock

Après une double occasion manquée par Stefan de Vrij et Matthijs de Ligt (61e), les 'Oranje' doublaient finalement la mise par Denzel Dumfries (67e). Lancé en profondeur par Depay, Donyell Malen, tout juste monté au jeu, servait Dumfries qui n'avait plus qu'à glisser le ballon dans les filets. Avec ce succès, les Pays-Bas valident leur qualification pour les huitièmes de finale après l'Italie mercredi et la Belgique plus tôt jeudi. Les Néerlandais occupent la tête du groupe C avec 6 points devant l'Ukraine (2e) et l'Autriche (3e) qui comptent chacun trois points. La Macédoine du Nord est quatrième avec 0 point. Lors de la troisième et dernière journée du groupe, les Pays-Bas affronteront la Macédoine du Nord à Amsterdam tandis que l'Ukraine sera opposée à l'Autriche à Bucarest. Les deux rencontres se joueront le 21 juin à 21h00. Trois rencontres sont au programme vendredi. À 15h00, la Suède affronte la Slovaquie dans le groupe E à Saint-Pétersbourg. Place ensuite aux deux rencontres du groupe D avec Croatie-Tchéquie (18h00) à Glasgow et Angleterre-Écosse (21h00) à Londres.

