Les Pays-Bas accueilleront l'Espagne lors d'un match de préparation en vue de l'Euro 2020 de football le dimanche 29 mars sur la pelouse de l'Amsterdam ArenA.

Les Néerlandais joueront d'ailleurs un premier match amical avant d'affronter les troupes de Luis Enrique, revenu à la tête de la Roja le 19 novembre. La fédération néerlandaise de football (KNVB) "espère pouvoir annoncer l'identité de cet adversaire à court terme".

Ce sera le 13e duel entre les deux pays, les Néerlandais en ayant remporté six et les Espagnols cinq, dont la finale de la Coupe du monde 2010 en Afrique du Sud. Depuis lors, les 'Oranje' se sont imposés 1-5 dans le groupe B du Mondial 2014 et 2-1 lors d'un amical qui remonte au 31 mars 2015.

A l'Euro, les Pays-Bas ont été versés dans le groupe C en compagnie de l'Autriche et de l'Ukraine alors que l'Espagne affrontera la Pologne et la Suède dans la poule E. Chaque groupe doit encore être complété par un barragiste de la Ligue des Nations.