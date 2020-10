Les Pays-Bas, très peu inspirés, ont concédé le match nul 0 à 0 en Bosnie-Herzégovine, dimanche à Zenica en match du groupe A de la Ligue des nations.

Privés de Memphis Depay, suspendu, les Oranje ont manqué d'inspiration en première période, ne se créant qu'une seule occasion sur une tête de Stefan De Vrij à la 5e minute. Après une défaite face au Mexique en amical jeudi, les hommes de Frank de Boer, récent successeur de Ronald Koeman, auront au moins eu le mérite de dominer leur adversaire du soir devant des tribunes quasi vides.

Les Néerlandais sont passés près de la victoire dans les dix dernières minutes sur des reprises de Luuk et Frenkie de Jong. Mais c'était trop peu que pour revendiquer la victoire, malgré une ultime tentative de Ryan Babel dans les dernières secondes.

Les Oranje compte 4 points au compteur et sont à égalité avec l'Italie, qui jouera en Pologne (3e, 3 pts) ce dimanche soir. La Bosnie est 4e avec 2 unités.

La Croatie a elle décroché son premier succès en battant la Suède 2-1 à Zagreb dimanche dans le Groupe 3 de la Ligue A avant le duel entre la France et le Portugal en soirée.

Devant quelques milliers de supporteurs croates fervents et sous une pluie battante, les vice-champions du monde croates ont ouvert le score grâce à Nikola Vlasic à la 31e minute. Le capitaine suédois Marcus Berg a égalisé à la 66e minute. Mais Andrej Kramaric, qui venait d'entrer en jeu, a donné la victoire aux Croates en fin de match (2-1, 84e).

Grâce à leurs trois premiers points, les Croates laissent la dernière place du groupe aux Suédois. La Croatie recevra mercredi la France, sans son milieu Marcelo Brozovic qui a écopé d'un carton jaune et sera suspendu. La Suède se déplacera le même jour au Portugal.

