Les médecins craignent pour la santé mentale des joueurs actifs en Chine qui ne pourront pas voir leur famille pendant deux mois à la suite du début du championnat, retardé à cause du coronavirus. Ils sont tous en quarantaine pour éviter la propagation du virus.

Les clubs sont répartis dans deux groupes de huit équipes. Chaque groupe dort dans le même hôtel et joue dans la même ville à huis clos. Le début du championnat chinois est prévu le 25 juillet, soit avec cinq mois de retard. Selon les médias chinois, les joueurs ne peuvent quitter leur hôtel que pour s'entraîner ou jouer. "Les joueurs sont coupés du monde extérieur pendant plusieurs mois", a déclaré un porte-parole de la fédération chinoise de football. "C'est très difficile. Nous espérons que les installations dans les hôtels seront adaptées afin que tout reste gérable. Ne pas voir sa femme et ses enfants pendant tout ce temps n'est pas agréable pour les joueurs. Nous devons les aider à traiter cette question de la bonne manière." Deux ex-Diables Rouges sont actifs en Chine: Mousa Dembélé (Guangzhou R&F) et Marouane Fellaini (Shandong Luneng). Fin mars, Fellaini avait été testé positif au coronavirus et avait été placé en quarantaine. En Chine, le basketball a repris ses droits depuis quelques semaines dans des circonstances similaires. Selon des sources officielles, aucun joueur n'a été testé positif au Covid-19.