Si certains clubs devront juste changer les couleurs souvent différentes de leurs deuxième et troisième jeu de maillots, d'autres devront changer leurs couleurs historiques. Et ça risque de faire grincer quelques dents.

Les nouveaux détenteurs des droits télévisés du football italien et chaînes de télévision n'aiment manifestement pas le vert comme couleur de maillot. Ils craignent que cette teinte soit confondue avec celle du gazon, ce qui ne rendrait pas très agréable la diffusion du match pour les yeux délicats de leurs chers téléspectateurs.

C'est pourquoi, ils ont demandé à la Lega Serie A, l'équivalent italien de la Pro League, d'interdir complètement les maillots verts. Et l'organisateur de la compétition a répondu positivement à cette requête même si, bon prince, il ne demandera aux clubs de trouver une solution pour la couleur de leur tenue qu'à partir de la saison 2022-2023.

La nouvelle règle ne vaudra pas que pour les maillots mais aussi pour les shorts ou les chaussettes. Heureusement, une bande ou de petits détails en vert seront encore autorisés. Le point le plus important étant que la couleur dominante du maillot ne soit plus le vert.

Ce grand chambardement risque surtout d'affecter le club de Sassuolo dont les couleurs historiques sont le vert et le noir. Le club, qui a terminé à la 8e place de la saison écoulée, sera-t-il obligé de changer de couleur ou d'opter pour une liquette complètement noire ? Les désormais ex-neroverdi ont désormais une année pour y réfléchir.

