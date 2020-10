Les maillots 'Miguel' d'Anderlecht rapportent 6.381 euros à la lutte contre la leucémie

Les maillots portés par les joueurs d'Anderlecht lors du 'topper' contre le FC Bruges ont permis de récolter 3.381 euros, une somme qui sera versée à la Fondation Me To You, qui vient en aide aux patients atteints de leucémie et soutient la recherche sur la maladie, a annoncé le RSCA jeudi.