Les Madrilènes Luka Modric et Marcelo positifs au Covid-19

Le Real Madrid ne pourra pas compter pendant un temps certain sur Luka Modric et Marcelo, testés positifs au Covid-19. Le club de Thibaut Courtois et Eden Hazard l'a annoncé mercredi dans un communiqué laconique.

Luka Modric © belgaimage