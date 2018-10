Les logos des clubs: Kangourou, Père Noël et panse à bière (en images)

Le logo, c'est sacré. Pour les puristes, les adaptations ou améliorations apportées par des spécialistes en marketing ou des propriétaires de clubs excentriques sont autant de sacrilèges. Le 20 octobre dernier, à Barcelone, tous les socios se sont penchés sur le nouveau projet. Les trois lettres du club -FCB- ont disparu, le ballon est plus au centre et les couleurs blaugrana (bleu foncé et rouge grenat) sont plus marquées.

Parfois, on n'adapte qu'une ligne ou une phrase. Comme à Everton qui, en mai 2013, lançait un nouveau logo sans la devise du club : Nil Satis Nisi Optimum - seul le meilleur est suffisant. Quatre mois plus tard, après une vague de protestations et une pétition ayant recueilli près de 22.000 signatures, le président Bill Kenwright devait faire marche arrière.

En 2012, Vincent Tan, le propriétaire malaisien de Cardiff City, était encore allé plus loin. Il avait changé les couleurs du club, passant du bleu au rouge. Parce que, en Asie, cette couleur est associée à la chance. Sur le nouveau logo, l'élégante grive à qui le club devait son surnom (The Bluebirds) depuis 1910 était complètement dominée par un dragon rouge. Même la montée en Premier League n'est pas parvenue à apaiser la colère des fans qui ont organisé des marches de protestation vers le stade. Après la relégation, Tan s'est rendu à l'évidence. Aujourd'hui, la grive a retrouvé sa place et les Bluebirds jouent à nouveau en bleu. Même un riche asiatique têtu peut se casser les dents sur l'héritage et la tradition.

"Quand on change quelque chose, il y a toujours des réactions", dit Paul Stafford, chief executive de l'agence DesignStudio qui, il y a deux ans, a lancé un emblème moderne pour la Premier League. "La plupart des gens aiment les logos mais chez les fans de foot, c'est pire. Là, les réactions sont multipliées par dix." Même si les logos sont affreux et étranges.