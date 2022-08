Les capitaines de toutes les équipes de l'élite du football anglais ont pris cette décision en concertation avec les autres joueurs.

Les joueurs ne mettront plus un genou à terre avant chaque match de la Premier League de football cette saison, a rapporté la BBC mercredi. La nouvelle saison débute vendredi soir (21h00) par le match Crystal Palace-Arsenal.

Les capitaines de toutes les équipes de l'élite du football anglais ont pris cette décision en concertation avec les autres joueurs. Lors de la première et dernière journée de championnat de la nouvelle saison, ainsi qu'à l'occasion des matches du Boxing Day et des finales de coupe, un genou au sol sera toujours autorisé.

Les joueurs sont convaincus que le geste aura un impact plus important s'il n'est appliqué qu'occasionnellement. Cette action est née en soutien au mouvement "Black Lives Matter", apparu à la suite de la mort de George Floyd due aux brutalités policières aux États-Unis en mai 2020.

