Quels records de précocité Erling Haaland, à 20 ans, n'a-t-il pas encore battus? De quelque côté que l'on se tourne, le Norvégien de Dortmund est phénoménal: en championnat, en Ligue des champions, en équipe nationale.

Totalement inconnu avant son éclosion avec le RB Salzbourg au début de la saison dernière, il tient un rythme d'à peu près un but par match:

- En championnat d'Autriche avec Salzbourg: 17 buts en 16 matches.

- En Bundesliga avec Dortmund: 23 buts en 22 matches.

- En Ligue des champions: 14 buts en 11 matches.

- Avec l'équipe de Norvège: 6 buts en 7 sélections.

Quant aux "premières", Haaland les accumule mois après mois:

Pour ses débuts en Ligue des champions l'an dernier, à 19 ans avec Salzbourg, il marque huit buts en phase de poules (deuxième meilleur buteur de l'épreuve derrière Robert Lewandowski, 15 buts au total dont 10 en phase de poules).

Haaland est le premier joueur de moins de vingt ans à avoir marqué lors de ses cinq premiers matches de C1.

En septembre 2019, il devient aussi à 19 ans et 58 jours le troisième plus jeune auteur d'un triplé (contre Genk) dans la compétition. Seules les légendaires Raul et Wayne Rooney avaient réussi à être plus précoces.

En Allemagne, où il débarque en janvier, il provoque un vent de folie en démarrant par un triplé contre Augsbourg, suivi d'un doublé contre Cologne.

Il devient ainsi le septième joueur à marquer trois buts pour son premier match de championnat, mais le seul à avoir réussi cet exploit comme joker, en entrant en jeu à la 56e minute.

Autre record: aucun joueur avant lui n'avait marqué cinq buts pour ses deux premiers matches en 57 saisons d'histoire de la Bundesliga. Encore moins en 59 minutes, soit un but toutes les 12 minutes.

Ses derniers records datent de samedi: à 20 ans et quatre mois, il est désormais le plus jeune auteur d'un quadruplé en Bundesliga (5-2 contre Hertha Berlin).

Et avec ses 23 buts en 22 matches, il fait mieux que la légende du football allemand d'après-guerre Uwe Seeler, qui avait marqué 20 fois lors de ses 22 premiers matches, pour la toute première saison de Bundesliga en 1963-64.

